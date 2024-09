Le Premier ministre français Michel Barnier annonce un gouvernement marqué à droite

Le Premier ministre français Michel Barnier a annoncé la composition de son nouveau gouvernement samedi soir, plus de deux mois après des élections législatives remportées sans majorité absolue par la coalition de gauche. Marqué à droite, l'exécutif sera en majorité composé de députés macronistes, ainsi que plusieurs membres des Républicains et un député du Mouvement démocrate.

Le secrétaire général de l'Elysée Alexis Kohler a annoncé samedi soir sur le perron de la présidence la composition du nouvel exécutif. Le premier Conseil des ministres se tiendra lundi après-midi. Michel Barnier a prévu de faire son discours de politique générale le 1er octobre.

La première tâche de son gouvernement sera de faire adopter le budget, au moment où la France est confrontée à une dette abyssale et visée par une procédure européenne pour déficit excessif.

Le Premier ministre Michel Barnier, lui-même nommé après de rocambolesques manoeuvres politiques, a consulté pendant 15 jours pour composer ce gouvernement de 39 membres, dont 19 ministres de plein exercice. Il avait transmis vendredi soir une liste de noms finalisée au président Emmanuel Macron.

Une longue attente

Trois mois et demi après la dissolution controversée de l'Assemblée nationale, quasiment onze semaines après le second tour de législatives qui ont débouché sur un pays sans majorité, et 67 jours après la démission de l'équipe de Gabriel Attal dont les ministres restaient chargés des affaires courantes, la France a donc enfin un gouvernement de plein exercice.

Le gouvernement Barnier devra réussir à s'imposer face à l'Assemblée issue des législatives anticipées, fragmentée en trois blocs irréconciliables: la gauche, arrivée première aux élections mais absente du gouvernement, le centre droit macroniste et l'extrême droite, en position d'arbitre. Or, la nouvelle équipe est déjà sous le feu des critiques.

Un conservateur dur à l'Intérieur

La couleur de l'équipe penche nettement vers la droite, famille politique dont est issu Michel Barnier. La seule "prise" venue de la gauche est le nouveau ministre de la Justice, Didier Migaud, ancien socialiste en retrait de la politique active et inconnu du grand public.

Le chef des sénateurs Les Républicains Bruno Retailleau est nommé ministre de l'Intérieur. [KEYSTONE - ANDRE PAIN]

Parmi les figures saillantes du nouveau gouvernement, le nouveau ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, fait déjà figure d'épouvantail pour la gauche et des centristes, y compris macronistes.

Figure d'une droite libérale-conservatrice inflexible, chantre de l'"ordre", l'autorité" et la "fermeté", le chef des sénateurs Les Républicains entend notamment mettre en oeuvre une politique dure sur l'immigration, sujet de préoccupation des Français qui enflamme régulièrement la classe politique.

Du côté des "macronistes", le centriste Jean-Noël Barrot a été nommé aux Affaires étrangères. Ancien ministre délégué aux Affaires européennes, ce jeune responsable de 41 ans va devoir s'imposer rapidement et se faire connaître sur une scène internationale explosive, marquée par deux conflits majeurs, en Ukraine et au Proche-Orient.

Sébastien Lecornu et Rachida Dati reconduits

Le ministre des Armées Sébastien Lecornu, fidèle du chef de l'Etat, est l'un des rares à conserver son poste et son ministère sera l'un des seuls à bénéficier d'un budget en forte hausse dans ce contexte de crises internationales.

Rachida Dati, tout juste nommée ministre, confirme sa candidature à la mairie de Paris en 2026. [AFP - LUDOVIC MARIN]

Rachida Dati, figure clivante de la droite, conserve aussi son portefeuille de ministre de la Culture.

Marc Ferracci, député des Français de la Suisse et du Liechtenstein et réputé très proche du président, a lui été nommé ministre délégué chargé de l'Industrie.

Michel Barnier a préféré tenir à l'écart les potentiels candidats à la présidentielle de 2027, dont le ministre sortant de l'Intérieur Gérald Darmanin et le chef des députés LR Laurent Wauquiez.

La nouvelle équipe est strictement paritaire entre hommes et femmes, composée de 19 ministres de plein exercice, 15 ministres délégués et cinq secrétaires d'Etat.

agences/rad