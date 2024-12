Le pouvoir syrien a perdu le contrôle de la ville d'Alep après un assaut rebelle

Cette offensive intervient maintenant "parce que la Syrie est très affaiblie, car elle dépendait principalement du soutien des Iraniens et des miliciens du Hezbollah sur son territoire. Or, les gens du Hezbollah ont été rapatriés au Liban pour faire face à l'offensive israélienne. Et le régime iranien aujourd'hui est sous contrainte", indique Gilles Kepel, politologue spécialiste du monde arabe, dans le 19h30. Il rappelle que les Israéliens a abondamment bombardé les forces iraniennes en Syrie cette année.

Le Hamas palestinien "était soutenu par la Syrie, soutenu par le Hezbollah, soutenu par l'Iran". Or, "tout ce front qui était lié au Hamas et qui était dirigé par l'Iran, qu'on appelait l'axe de la résistance à Israël, est aujourd'hui très affaibli. Et le maillon le plus faible, c'est le régime d'Assad", développe Gilles Kepel..

"Probablement aussi que les Russes, qui jouaient un rôle très important, notamment dans le ciel, sont occupés aujourd'hui en Ukraine et ont retiré de Syrie un certain nombre de leurs bataillons, de leur aviation et également de leurs troupes au sol", ajoute le politologue.

"Il faut voir si l'offensive peut aller au delà d'Alep (...). Est ce que la route de Damas est ouverte ou non?", s'interroge Gilles Kepel.