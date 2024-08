Le Portugal face à la combinaison du vieillissement et de la précarité énergétique

Le Portugal est confronté à une double menace: une population vieillissante et un parc immobilier mal isolé. Cette combinaison s’avère problématique, surtout lors de périodes où les températures grimpent, comme c’est le cas actuellement.

C’est particulièrement évident à Lisbonne, où un quart de la population a déjà plus de 65 ans. Selon le dernier rapport d’Eurostat, le Portugal est le pays de l’Union européenne qui vieillit le plus vite. Si la tendance démographique se maintient, il sera le plus vieux pays d’Europe d’ici 2050.

Le récit d’une résidente

Zumira, 75 ans, habite la Mouraria, au cœur de la capitale. Pour elle et son mari, de dix ans son aîné, chaque nuit est un enfer, explique-t-elle mercredi dans La Matinale de la RTS: "Je me réveille en transpirant, je vais sur le balcon, je prends une douche et j’essaye de me rendormir. On doit lutter, lutter…"

Comme beaucoup d’autres au Portugal, Zumira est confrontée à un problème majeur: la précarité énergétique. Cela se traduit concrètement par une mauvaise isolation des bâtiments contre la chaleur. "Je n’ai pas de climatisation, je n'ai pas les moyens. Pendant les canicules, je ferme toutes les fenêtres et nous vivons dans l’obscurité. Je ne les rouvre que le soir pour laisser entrer un peu d’air. Nous n’avons pas d’autre choix", confie-t-elle.

Triste bilan de l’été 2022

Cette situation est corroborée par une autre récente étude de terrain menée à Lisbonne. Elle révèle que lors des vagues de chaleur intense, les températures nocturnes à l’intérieur des logements peuvent être supérieures de 8 degrés à celles de l’extérieur, voire de 14 degrés certaines nuits.

Un véritable cauchemar dont de nombreux habitants ne réchappent pas. Selon les dernières données disponibles, la vague de chaleur de l’été 2022 a provoqué plus de 2400 morts au Portugal.

Sujet radio: Vincent Barros

Adaptation web: Miroslav Mares