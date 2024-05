Le pont tibétain le plus haut d'Europe pour tourner la page du séisme de 2016 en Italie

Un pont tibétain de plus de 500 mètres a été inauguré ce printemps entre deux villages italiens reculés qui avaient été ravagés par le séisme de 2016. Cet ouvrage impressionnant a pour but de faire venir les touristes dans la région et éviter une fuite des derniers habitants.

C'est le pont tibétain le plus élevé d'Europe, du moins parmi ceux qui servent au passage des piétons, et aussi l'un des plus longs: perché à 175 mètres de hauteur, l'ouvrage permet sur 517 mètres de relier deux petits bourgs d'Ombrie, non loin de Pérouse, au centre de l'Italie.

Ce pont inauguré en mars fait le lien entre Sellano et Montesanto comme le fil d'un funambule. Il surplombe l'une des plus belles vallées de la région dans le coeur vert de l'Italie et offre des vues vertigineuses sur le lac de Vigi en contrebas.

Faire cesser la fuite des habitants

Ce pont tibétain se veut avant tout une attraction touristique, mais il doit aussi permettre de tourner une page douloureuse de l'histoire de la région. Sellano et Montesanto ont en effet été largement endommagés par les violents séismes qui avaient secoué la région en août et octobre 2016.

Nous avions besoin de quelque chose qui avait un facteur d’attractivité assez puissant pour replacer ce village sur la carte, avant qu'il ne disparaisse totalement Roberto Battista, conseiller municipal de Sellano

Après ce drame, de nombreux habitants ont choisi de quitter ces villages isolés et les autorités ont planché sur un projet permettant d'éviter une désertion complète. "Nous avions besoin de quelque chose qui avait un facteur d’attractivité assez puissant pour replacer ce village sur la carte, avant qu'il ne disparaisse totalement", a confié Roberto Battista, conseiller municipal de Sellano, dans le 19h30.

L'idée est également de réconcilier définitivement Sellano et Montesanto, qui se sont fait la guerre pendant plusieurs siècles.

L'ouvrage a coûté un million et demi de francs et il a été financé entièrement par le plan de relance et de résilience européen. "C’est une œuvre importante du point de vue de l'ingénierie, mais sans impacter la nature", précise le maire de Sellano Attilio Gubbiotti. "Le plus important pour nous est de transmettre notre vision, celui d’un tourisme durable qui respecte notre écosystème."

Des sensations fortes pour attirer les touristes

Pour attirer un maximum de touristes dans cette région située entre Rome et Florence, il fallait imaginer quelque chose d'unique et offrir des sensations fortes. Pour augmenter le taux d'adrénaline, les 1023 marches ont ainsi été espacées de 30 centimètres l'une de l'autre avec un trou béant entre elles.

"Quand notre corps entre dans le vide, il perçoit cette sensation et l'oreille interne envoie un message au cerveau pour lui demander 'Mais où vas-tu?'", explique le guide Andrea Egidi.

Il faut compter entre 30 et 40 minutes pour effectuer la traversée, suspendu dans les airs, sans oublier les 68 mètres de dénivelé sur la fin du parcours, avant le soulagement de sentir à nouveau la terre ferme. Tous les 60 mètres, des aires de repos ont aussi été aménagées pour pouvoir prendre des photos.

Depuis l'inauguration en mars, plus de 17'000 touristes ont déjà déambulé sur le pont. Pour ce faire, les visiteurs et visiteuses doivent débourser 30 francs, de l'argent qui sert entièrement à financer les emplois liés à la gestion du pont et aux activités de la commune.

