Le patron de Telegram juge son inculpation en France "surprenante" et "erronée"

Le fondateur et patron de la messagerie Telegram, Pavel Durov, s'en est pris jeudi à la France pour l'avoir arrêté et mis en examen en raison de la publication de contenus illégaux sur l'application.

Dans un long message sur Telegram, sa première réaction depuis son arrestation, Pavel Durov a trouvé "surprenant" d'être tenu responsable du contenu publié par d'autres personnes.

"Utiliser des lois datant de l'ère pré-smartphone pour accuser un PDG de crimes commis par des tiers sur la plateforme qu'il gère est une approche malavisée", a déclaré le milliardaire de 39 ans.

Pas un "paradis anarchique"

Il a également dénoncé les affirmations selon lesquelles "Telegram est une sorte de paradis anarchique", les qualifiant d'"absolument fausses". "Nous supprimons des millions de messages et de chaînes nuisibles chaque jour", a insisté Pavel Durov.

Il a réfuté les accusations de la France selon lesquelles Paris n'avait pas reçu de réponses de Telegram à ses demandes. Il a ainsi affirmé qu'il avait personnellement aidé les autorités françaises à "établir une ligne d'assistance téléphonique avec Telegram pour faire face à la menace terroriste en France".

Une croissance difficile à gérer

Adoptant un ton plus conciliant à la fin de son message, Pavel Durov a reconnu que la forte hausse du nombre d'utilisateurs de Telegram – qu'il évalue maintenant à 950 millions dans le monde – avait généré une situation ayant "permis aux criminels d'abuser plus facilement de notre plateforme".

"C'est pourquoi je me suis fixé comme objectif personnel de veiller à ce que nous améliorions considérablement les choses à cet égard", a-t-il déclaré, ajoutant que cette question était analysée "en interne" et que de plus amples détails seraient communiqués à l'avenir.

Il a ajouté que si Telegram, fondé en 2013, ne parvenait pas à s'entendre avec les régulateurs locaux sur le "bon équilibre entre la vie privée et la sécurité" alors "nous serions prêts à quitter ce pays".

Mise en examen

Après quatre jours de garde à vue en France, Pavel Durov, qui possède des passeports russe, français et émirati, est mis en examen pour de nombreuses infractions liées à son application de messagerie et interdit de quitter le pays.

Son contrôle judiciaire lourd prévoit également une caution de cinq millions d'euros et un pointage au commissariat deux fois par semaine.

Pavel Durov, dont le magazine Forbes estime la fortune actuelle à 15,5 milliards de dollars, a été arrêté à l'aéroport du Bourget, près de Paris, où il était arrivé en jet privé.

