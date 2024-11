Le patrimoine religieux français fait face à de graves défis d'entretien, selon une nouvelle enquête

Une enquête dévoilée lundi alerte sur l'état préoccupant du patrimoine religieux en France. Plus de 1600 églises sont fermées à l'année, souvent pour des raisons de sécurité ou d'abandon. Et depuis le 20e siècle, plus de 410 édifices ont été désacralisés, perdant leur statut de lieu de culte.

Menée auprès d’une centaine de diocèses catholiques, cette étude vise à identifier des solutions pour préserver ces trésors architecturaux. Certains diocèses misent déjà sur l'ouverture de musées d’art sacré ou sur les chemins de pèlerinage pour redonner vie à leurs édifices. La proposition de faire payer l'entrée de certaines cathédrales, comme Notre-Dame de Paris, suscite également le débat. La Conférence des évêques, via son président, rejette fermement cette idée, soulignant que les églises doivent rester accessibles à tous et surtout aux plus démunis. Un défi également présent en Suisse La Suisse est également confrontée à l’avenir incertain de ses bâtiments religieux. Lors de la Journée suisse du patrimoine religieux 2023, des pistes telles que la transformation en lieux sociaux ou culturels ont été évoquées. Par exemple, le temple Saint-Luc à Lausanne a été converti en maison de quartier, conciliant sauvegarde du patrimoine et utilité collective. Préserver ce patrimoine spirituel, symbole d’histoire et de culture, demeure donc un défi commun en France et en Suisse. Reportage radio: Laurence Villoz Adaptation web: Tristan Hertig