Le pape entame en Indonésie la première étape d'une tournée en Asie et en Océanie

Le pape François, 87 ans, est arrivé mardi à Jakarta pour une visite de trois jours en Indonésie, pays à forte majorité musulmane, qui sera centrée sur le dialogue interreligieux. Il s'agit de la première étape d'une tournée-marathon aux confins de l'Asie du Sud-Est et de l'Océanie.

Parti de Rome, l'avion de Jorge Bergoglio a atterri à 11h16 locales (06h16 en Suisse) à l'aéroport Soekarno-Hatta après un vol de 13 heures, selon des journalistes de l'AFP à bord.

Après avoir été accueilli par des responsables religieux sur le tarmac, le pape, en fauteuil roulant, a pris place dans une inusuelle berline blanche de marque Toyota qui l'a conduit vers la nonciature apostolique du Saint-Siège à Jakarta.

Pour l'occasion, la capitale de l'Indonésie a été placée sous haute surveillance, avec le déploiement d'effectifs de sécurité comprenant quelque 4000 personnes, dont des tireurs d'élite, des soldats, des policiers et l'équipe de protection du pape.

François, qui n'avait aucun rendez-vous officiel mardi, y a rencontré un groupe d'orphelins, migrants et sans domicile fixe, a indiqué le Vatican.

"Visite très historique"

Mercredi matin, coup d'envoi de deux journées chargées, le souverain pontife sera reçu au palais présidentiel à l'invitation du président sortant Joko Widodo.

"Il s'agit d'une visite très historique", a déclaré mardi le président, surnommé dans son pays Jokowi, ajoutant que "l'Indonésie et le Vatican ont un engagement similaire en faveur de la paix et de la fraternité."

Cette visite est très importante pour transmettre un message et montrer au monde que l'harmonie religieuse en Indonésie est garantie et a été mise en oeuvre" Sunanto, porte-parole du ministère des Affaires religieuses

Dans l'immense archipel qui abrite la plus importante population musulmane au monde (242 millions, soit 87% des habitants), pour quelque huit millions de catholiques (moins de 3%), cette visite s'articulera surtout autour du dialogue islamo-chrétien, avec une rencontre interreligieuse jeudi en présence des représentants des six confessions officielles: islam, protestantisme, catholicisme, bouddhisme, hindouisme et confucianisme.

A Jakarta, le pape présidera une messe dans un stade de 80'000 places et prononcera plusieurs discours. Dans cette mégapole polluée et menacée par les inondations, le pape, qui a fait de la défense de l'environnement un leitmotiv de son pontificat, pourrait y lancer un nouveau cri d'alarme face au réchauffement climatique.

"Dissensions au sein de l'Eglise"

Cette visite "est très importante pour transmettre un message et montrer au monde que l'harmonie religieuse en Indonésie est garantie et a été mise en oeuvre", a souligné lundi le porte-parole du ministère des Affaires religieuses, Sunanto, qui comme beaucoup d'Indonésiens ne porte qu'un nom.

Pour autant, "il existe des dissensions au sein même de l'Église catholique. Certains leaders pensent que le bon dialogue interreligieux, c'est très bien, mais on n'ira pas plus loin que la coexistence pacifique", explique à l'AFP Michel Chambon, théologien et anthropologue, chercheur à l'Université nationale de Singapour.

Des observateurs pointent du doigt une discrimination croissante envers les minorités religieuses, notamment envers les chrétiens dans certaines régions, et des voix s'élèvent pour demander au gouvernement de prendre des mesures.

Vendredi, le pape argentin poursuivra son déplacement en Papouasie-Nouvelle-Guinée et au Timor oriental, avant de le conclure le 13 septembre à Singapour.

ats/fgn