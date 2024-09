Le nouveau Premier ministre promet de ne "pas alourdir encore l'impôt sur l'ensemble des Français"

Le Premier ministre français Michel Barnier a promis dimanche de faire des "compromis", au lendemain de la présentation de son gouvernement, sous la menace d'une censure de la gauche et de l'extrême droite au Parlement. L'élaboration du budget 2025, qui a déjà pris un retard inédit, est l'urgence numéro un.

A la tête d'un cabinet critiqué comme un attelage fragile entre le camp du président Emmanuel Macron et la droite, Michel Barnier a précisé dimanche soir sur la chaîne France 2 ses priorités sur certains des dossiers les plus clivants, la fiscalité, la dette ou les retraites.

Le Premier ministre de droite promet notamment de ne "pas alourdir encore l'impôt sur l'ensemble des Français", mais estime que "les plus riches doivent prendre part à l'effort de solidarité": "maîtriser les dépenses, ça peut se faire notamment avec des prélèvements ciblés sur les personnes fortunées, ou certaines grosses entreprises".

"Une grande partie de notre dette est émise sur les marchés internationaux, extérieurs, il faut garder la crédibilité de la France", a-t-il ajouté, alors que le déficit public du pays s'affiche à plus de 5% du PIB, au-delà de la limite européenne de 3%.

L'élaboration du budget 2025, qui a déjà pris un retard inédit, est l'urgence numéro un, Michel Barnier ayant qualifié la "situation budgétaire" de la France de "très grave".

Signe de son importance, il a voulu garder un oeil sur ce dossier explosif en mettant sous sa tutelle directe le ministre macroniste des Comptes publics, Laurent Saint-Martin.

Réforme des retraites

Concernant la très controversée réforme des retraites, entrée en vigueur il y a un an et dont l'abolition est réclamée par la gauche et le Rassemblement national, le successeur de Gabriel Attal a indiqué qu'il souhaitait "prendre le temps de (l') améliorer".

"On a une loi qui prévoit un cadre financier et je pense que ce cadre financier doit être préservé", a-t-il déclaré, ajoutant toutefois qu'il allait "faire confiance aux partenaires sociaux pour améliorer cette loi, pour réformer".

IVG, mariage pour tous et PMA

Les "grandes lois" de "progrès social ou sociétal" comme celles sur l'interruption volontaire de grossesse (IVG), le mariage pour tous ou l'assistance médicale à la procréation (AMP ou PMA) seront "intégralement préservées", a également assuré le Premier ministre.

"Ces lois, elles seront intégralement préservées" et "je serai un rempart pour qu'on préserve l'ensemble de ces droits acquis" en termes "de libertés, de progrès social. Il n'y a aucune ambiguïté", a-t-il déclaré.

Son successeur Gabriel Attal l'avait appelé un peu plus tôt à lever les doutes sur ces sujets "clairement dans sa déclaration de politique générale", prévue le 1er octobre.

