Le nouveau PDG de Starbucks a signé un contrat en or avec l'entreprise

La chaîne de café Starbucks se sépare de son ancien patron pour laisser place à Brian Niccol, homme d'affaires millionnaire. Avec ce nouveau poste, il bénéficiera de conditions lui conférant le statut de patron parmi les mieux rémunérés des Etats-Unis.

Starbucks a annoncé en août se séparer de son ancien PDG Laxman Narasimhan avec effet immédiat, après avoir passé 16 mois à ce poste. Le 9 septembre prochain, la chaîne accueillera l'homme d'affaires Brian Niccol, ancien PDG de la chaîne de restauration Chipotle Mexican Grill.

Cette embauche constitue l'un des plus gros paquets-cadeaux offerts dans l'histoire des Etats-Unis, selon les calculs du Financial Times: il devrait toucher environ 100 millions de dollars, entre le revenu en liquide et les actions de l'entreprise. Le montant est quatre fois supérieur à celui de son prédécesseur, dont les conditions étaient déjà généreuses.

Des millions entre salaire et actions

Plus en détail, Brian Niccol recevra 10 millions de dollars en argent liquide et 75 millions en actions. Il s'agit d'une compensation relative à ce qu'il ne touchera pas en quittant plus vite que prévu son actuel travail.

En outre, le nouveau directeur touchera 1,6 million de dollars de salaire par année, ainsi qu'une prime de 3,6 millions en fonction des résultats financiers de Starbucks.

Cela sans compter les actions qui lui seront attribuées sur plusieurs années et qui pourront atteindre jusqu'à 23 millions de dollars. Avec ces conditions, Brian Niccol devient l'un des patrons les mieux rémunérés des Etats-Unis.

Un CV en or

Encore à la tête de la chaîne de restauration rapide Chipotle Mexican Grill, Brian Niccol aurait permis à celle-ci de briller sur le marché. Les ventes ont explosé, tout comme les actions, et la réputation de l'enseigne s'est aussi grandement améliorée.

Ainsi, le conseil d'administration attend de Brian Niccol qu'il en fasse de même chez Starbucks, car la chaîne de café traverse une mauvaise passe, avec une baisse de ses transactions et des actionnaires qui font pression pour un changement de stratégie.

Sujet radio: Cléa Favre

Adaptation web: Raphaël Dubois