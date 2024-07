Le mont Fuji entame sa saison de randonnée, la première payante

La surfréquentation est en effet un problème pour de nombreuses destinations, à tel point qu'elles sont de plus en plus nombreuses à prendre des mesures. Près du mont Fuji, la ville de Fujikawaguchiko (préfecture de Yamanashi), a ainsi installé une bâche géante pour masquer la vue du volcan et dissuader les touristes de prendre des photos.

>> Pour en savoir plus, lire : Une bâche masquant le Mont Fuji aux touristes déjà vandalisée dans une ville japonaise

>> Ecouter aussi l'épisode de Tout Un Monde sur le surtourisme au Japon : Keystone - EPA/FRANCK ROBICHON Surtourisme: le Japon veut gérer l’afflux pour garder son âme / Tout un monde / 4 min. / vendredi à 08:14

En Suisse, par exemple, certains villages réfléchissent à introduire une taxe de stationnement ou d'entrée et à Venise (Italie), l'accès coûte désormais cinq euros aux touristes, certains jours.

>> Sur le sujet, voir le reportage de Mise au Point sur la menace du surtourisme qui plane pour l'été 2024 : Été 2024 : la menace du surtourisme / Mise au point / 13 min. / le 30 juin 2024

>> Pour aller plus loin sur le surtourisme, écouter l'épisode du podcast du point J : Podcast - Comment lutter contre le surtourisme?