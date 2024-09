Le maire de New York inculpé en raison du financement de sa campagne de 2021

Les appels à la démission du maire démocrate de New York Eric Adams se multiplient, y compris dans son propre camp, après son inculpation pour des faits liés au financement de sa campagne électorale. Il s'agit d'une première dans l'histoire de la plus grande ville américaine.

C'est le New York Times qui l'a révélé mercredi soir: Eric Adams a été inculpé dans une enquête du parquet fédéral de Manhattan sur le financement de sa campagne victorieuse en 2021.

Le journal n'a pas précisé les motifs précis, mais le maire de 64 ans est visé depuis plusieurs mois par une enquête sur des accusations de dons illégaux de sociétés du bâtiment liées à la Turquie. Des sociétés de construction d'Ankara auraient versé de l'argent en échange d'un permis pour ériger un immense gratte-ciel abritant la mission turque auprès de l'ONU.

Multiples affaires

L'annonce de l'inculpation intervient après la démission de plusieurs proches du maire ces derniers jours, dont le chef de la police, un an seulement après son arrivée à la tête du NYPD. Et la pression s'était encore accentuée mercredi, avant même cette annonce, lorsque l'élue de New York à la Chambre des représentants Alexandria Ocasio-Cortez avait appelé Eric Adams à démissionner "pour le bien de la ville".

Eric Adams s'est toutefois dit "innocent" mercredi soir, estimant être "devenu une cible" en raison de sa "défense des intérêts des New-Yorkais". "Si je suis inculpé [...] je me battrai avec toute ma force et mon esprit", a-t-il ajouté.

La mairie de New York a vu les affaires se multiplier ces derniers mois. Au moins quatre enquêtes fédérales sont en cours, dont trois menées par le parquet de Manhattan, visant le maire et ses proches. Le FBI a même saisi ses téléphones portables et perquisitionné le domicile de certains membres de son équipe.

>> Lire : Les téléphones du maire de New-York ont été saisis par des agents du FBI

Impopularité

Eric Adams avait gagné la primaire démocrate de 2021 sur la promesse de faire baisser la criminalité, qui avait grimpé en flèche à New York pendant la pandémie de Covid. Si la criminalité a bel et bien baissé depuis son élection, le coût de la vie a augmenté et l'immense métropole est touchée, comme d'autres, par la crise du logement.

Fin 2023, son taux de popularité était tombé au plus bas, à 28% dans un sondage. Dans ce contexte, plusieurs rivaux se sont déclarés candidats pour une primaire du parti en 2025.

jop avec agences