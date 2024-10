Le Liechtenstein enterre sa radio nationale de service public

La population du Liechtenstein a décidé dimanche dans les urnes de "débrancher" la chaîne nationale de service public Radio Liechtenstein. Une initiative populaire visant à supprimer les fonds publics qui lui sont alloués a été acceptée.

Selon le site internet du gouvernement du Liechtenstein, 6786 électeurs se sont prononcés en faveur de l'initiative populaire du petit parti Demokraten pro Liechtenstein (DPL) et 5457 contre. Cela correspond à une part de 55,4% de votes positifs. La participation a été de 59,3%.

Radio Liechtenstein est principalement financée par des fonds publics et est mise gratuitement à la disposition des auditeurs. Les démocrates s'insurgent contre le fait que la station reçoive 70% de l'ensemble des fonds de promotion des médias, soit près de quatre millions de francs par an, et qu'elle ait dû être sauvée à plusieurs reprises par des crédits d'urgence.

Avec des directives adéquates, comme un mandat de prestations, une radio privée pourrait faire beaucoup plus, à un prix plus avantageux, estiment-ils, citant l'exemple d'autres radios privées en Suisse.

Ecouter le sujet du 12h30 sur l'initiative sur le financement de Radio Liechtenstein

Le gouvernement opposé

Le gouvernement s'est opposé en vain à l'initiative. Il doute qu'une radio privée puisse être exploitée de manière rentable dans ce petit Etat de 40'000 habitants. "En cas d'acceptation de l'initiative, le risque est donc grand qu'il n'y ait plus du tout de station de radio liechtensteinoise à l'avenir", avait averti l'exécutif.

La radio de droit public est une source d'information importante et fiable pour la formation de l'opinion publique et a en outre une fonction de création d'identité, a poursuivi le gouvernement. Ne plus avoir de station de radio liechtensteinoise signifierait "moins de diversité médiatique et moins de démocratie".

Comme le Liechtenstein n'a pas de chaîne de télévision, le pays a donc fait ses adieux avec cette décision aux médias de droit public.

ats/edel