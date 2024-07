Le journaliste du Wall Street Journal Evan Gershkovich condamné à 16 ans de prison en Russie

Un tribunal russe a condamné vendredi le journaliste américain Evan Gershkovich à 16 ans de prison, marquant la fin d'un procès expéditif à huis clos pour "espionnage". La Russie n'a jamais étayé ces accusations.

Le reporter du Wall Street Journal, âgé de 32 ans, devra purger sa peine dans une colonie pénitentiaire à "régime sévère", ce qui signifie des conditions de détention très strictes, comparées au "régime normal".



Evan Gershkovich a plaidé non coupable et exercé son droit à une "dernière prise de parole" avant le verdict, avait annoncé plus tôt à la presse une porte-parole du tribunal, Ekaterina Maslennikova. Le parquet avait requis 18 ans de prison.

S'il fait appel et que sa condamnation est confirmée, il devrait ensuite rejoindre sa colonie pénitentiaire dans la foulée, lors d'un transfert qui peut mettre plusieurs jours, voire plusieurs semaines.

Accusations rejetées

Le procès de Evan Gershkovich, après 16 mois de détention, aura été expéditif: une audience le 26 juin, une autre jeudi et enfin celle de ce vendredi. Toute la procédure a été placée sous le sceau du secret et rien n'a filtré du huis clos imposé par les autorités.

Reporter reconnu pour son professionnalisme, Evan Gershkovich avait été arrêté fin mars 2023, alors qu'il était en reportage à Ekaterinbourg, dans l'Oural. Il est accusé par les autorités russes "d'espionnage" pour avoir collecté des informations sensibles pour la CIA sur l'un des principaux fabricants russes d'armements, l'entreprise Ouralvagonzavod.

Lui, ses proches, son employeur et son pays rejettent ces accusations que la Russie n'a jamais étayées, et dénoncent une affaire fictive et une prise d'otage. Le Kremlin a encore refusé de se prononcer vendredi matin, arguant du caractère "sensible" de ce type de dossiers.

Pour Washington, son arrestation a visé avant tout à monnayer un possible échange de prisonniers, Moscou n'échangeant des détenus que s'ils sont condamnés.

Vague de solidarité

Evan Gershkovich est le premier journaliste occidental, depuis l'époque soviétique, à être accusé d'espionnage en Russie. Son emprisonnement a suscité une importante vague de solidarité au sein de médias américains et européens.

Fin juin, la Maison Blanche a dénoncé un "simulacre" de procès, répétant qu'Evan Gershkovich n'avait "jamais travaillé pour le gouvernement" américain. Début juillet, un panel d'experts de l'ONU a estimé que sa détention était "arbitraire" et qu'il devait être libéré "sans délai".

Vendredi, le Wall Street Journal a dénoncé un verdict "scandaleux" à l'encontre de son reporter. Cette condamnation "survient alors qu'Evan a passé 478 jours en prison, détenu à tort, loin de sa famille et de ses amis (...) tout cela pour avoir fait son travail de journaliste", ont déclaré des responsables du journal vendredi, s'engageant à continuer à se battre pour obtenir sa libération.

"La condamnation (...) résulte d'un procès qui ne peut en aucun cas être considéré comme équitable ou libre. Ce verdict doit être immédiatement annulé", a revendiqué Rebecca Vincent, directrice des campagnes de l'ONG Reporters sans frontières. (RSF), parlant d'un "autre exemple flagrant de prise d'otage inacceptable de la part de la Russie".

afp/edel/juma