Le gouvernement britannique dévoile son plan d'indemnisation après le scandale du sang contaminé

Le gouvernement britannique a présenté mardi son plan d'indemnisation des milliers de victimes du scandale du sang contaminé, indiquant que les premières seraient pleinement dédommagées d'ici à la fin de l'année.

Après la publication lundi d'un rapport accablant des autorités dans ce scandale qui a fait 3000 morts, le Premier ministre Rishi Sunak a présenté des excuses officielles et promis une "indemnisation complète" pour les victimes.

"Quel que soit le coût" du dispositif d'indemnisation, "nous paierons", a-t-il promis, face à ce qui est considéré comme "la pire catastrophe médicale" de l'histoire du système public de santé britannique, le NHS.

Entre les années 1970 et 1990, des dizaines de milliers de personnes souffrant d'hémophilie ou ayant subi des opérations chirurgicales ont été contaminées par le virus de l'hépatite C et le HIV après avoir reçu des transfusions sanguines.

Dédommagements d'ici à la fin de l'année

Détaillant mardi le dispositif devant les députés, le secrétaire d'Etat John Glen, Trésorier payeur général, a annoncé que le versement des indemnisations finales commencerait "avant la fin de l'année".

Reconnaissant que des victimes "meurent chaque semaine" et peuvent craindre de ne pas être indemnisées à temps, il a annoncé que le gouvernement procèderait à de nouveaux versements provisoires de 210'000 livres sterling (245'000 euros).

Certaines victimes ont déjà reçu une première indemnisation de 100'000 livres en 2022 après la parution d'un rapport d'étape. Les membres de l'entourage de victimes qui se sont occupés d'un proche infecté sont éligibles, a précisé le secrétaire d'Etat.

Près de dix milliards de livres

Le coût total n'a pas été dévoilé, mais la presse britannique a évoqué une enveloppe de 10 milliards de livres (11,7 milliards d'euros).

Du fait de pénuries de sang, le service public de santé, le NHS, s'était tourné vers des fournisseurs américains qui rémunéraient leurs donneurs, parmi lesquels se trouvaient des prisonniers et des membres d'autres groupes présentant un risque important d'infection.

"L'ampleur de ce qui s'est produit est horrifiante", a écrit dans le rapport de plus de 2500 pages dévoilé lundi l'ancien juge Brian Langstaff, désigné en 2018 pour conduire cette vaste enquête publique.

"Cette catastrophe n'était pas un accident. Les contaminations ont eu lieu parce que ceux aux responsabilités - les médecins, les services du sang et les gouvernements successifs - n'ont pas donné la priorité à la sécurité des patients", a insisté Brian Langstaff, cité dans un communiqué.

