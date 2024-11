Le G20 débute à Rio, bousculé par le retour imminent de Donald Trump à la Maison Blanche

Le sommet du G20 s'est ouvert lundi à Rio de Janeiro, au Brésil, avec le lancement d'une Alliance globale contre la faim et la pauvreté. Et si le président Lula comptait profiter de l'évènement pour promouvoir un plus large multilatéralisme, la réélection de Donald Trump aux Etats-Unis risque de freiner les ardeurs.

Le président brésilien a certes accueilli les différents chefs et cheffes d’État avec le sourire lundi, au Musée d'Art moderne qui borde la sublime baie de Rio, mais c'est bien sous une forte pression que se tiendra ce sommet, entre urgence climatique, crises économiques et divergences géopolitiques sur l'Ukraine et le Proche-Orient.

Dans ce contexte, le Brésil aura sans doute déjà compris que ce G20 ne sera pas celui du succès escompté. Car du côté des Etats-Unis, si c'est bien Joe Biden qui conduira la délégation américaine à Rio, Donald Trump pourrait rejeter tous les engagement pris dès son retour au pouvoir en janvier 2025.

Trois thèmes prioritaires

La diplomatie brésilienne minimise officiellement l'impact du retour au pouvoir de Donald Trump sur la réunion, mais en coulisses, certains admettent que sa victoire "agit déjà comme une dilution naturelle de ce sommet". D'autres voix plus optimistes préfèrent croire que le successeur de Joe Biden ne sera pas en mesure de détruire complètement l'organisation.

>> Les explications du journaliste Jean-Claude Gerez à Rio : Keystone/EPA - Sebastiao Moreira Le président brésilien Lula ouvre le G20 à Rio de Janeiro, mais l'élection de Trump menace ses objectifs / Le 12h30 / 1 min. / aujourd'hui à 12:38

Depuis qu'il assume la présidence du G20, soit décembre 2023, le Brésil a travaillé sur trois thèmes prioritaires: la lutte contre la faim, la pauvreté et les inégalités; la transition énergétique et le développement durable; et la réforme de la gouvernance mondiale.

Avancer sur la question climatique

Il a aussi émis l'idée, soutenue par plusieurs autres pays, d'une taxation mondiale des ultrariches.

Les chefs d'Etat et de gouvernement des plus grandes économies avancées et émergentes doivent tenter d'avancer sur la question du financement climatique. Les interrogations tournent autour de la déclaration finale attendue, et de son contenu.

"Pour le Brésil et d'autres pays, le texte est déjà bouclé, mais certains pays souhaitent rouvrir certains points sur les guerres et le climat", a indiqué une source au ministère brésilien des Affaires étrangères lundi matin, sans en dire davantage.

jop avec afp