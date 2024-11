Le dialogue va se poursuivre entre l'Iran et les Européens, après les discussions sur le nucléaire à Genève

L'Iran, l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni ont convenu de continuer le "dialogue diplomatique" après des discussions "franches" à Genève vendredi sur le programme nucléaire de Téhéran, à moins de deux mois du retour à la Maison Blanche de Donald Trump.

La réunion s'est déroulée dans le plus grand secret au bord du Léman. Les diplomates des quatre pays n'ont pas donné de détails sur la teneur des discussions, mais ils sont tombés d'accord pour "continuer le dialogue diplomatique dans un avenir proche", selon des messages postés sur le réseau social X.

L'envoyé iranien, Kazem Gharibabadi, adjoint du ministre iranien des Affaires étrangères, a pour sa part évoqué des discussions "franches" pour faire le point sur les récents développements bilatéraux, régionaux et internationaux, en particulier sur les questions nucléaires et la levée des sanctions. "Nous sommes fermement engagés à défendre les intérêts de notre peuple et notre préférence va à la voie du dialogue et de l'engagement", précise-t-il.

Discussion déjà jeudi

Le numéro deux de la diplomatie européenne, Enrique Mora, a dit avoir eu jeudi une "discussion franche" à Genève avec Majid Takht-Ravanchi et Kazem Gharibabadi, deux adjoints du ministre des Affaires étrangères Abbas Araghchi.

Celle-ci a porté "sur le soutien de l'Iran à la Russie, qui doit cesser, sur la question nucléaire, qui doit trouver une solution diplomatique, sur les tensions régionales - il est important que toutes les parties évitent l'escalade - et les droits humains", a-t-il dit sur X.

Kazem Gharibabadi a pour sa part estimé que l'Europe n'avait "pas réussi à être un acteur sérieux" sur la question du nucléaire, après le retour depuis 2018 de sanctions américaines contre Téhéran auxquelles s'opposaient les Européens.

Le vice-ministre iranien des Affaires étrangères chargé des questions juridiques a par ailleurs appelé vendredi sur X l'UE à abandonner un comportement jugé "irresponsable" par Téhéran sur une série de questions internationales, en particulier la guerre en Ukraine et Gaza.

Milliers de nouvelles centrifugeuses

L'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), chargée de surveiller le programme nucléaire iranien, a confirmé le projet de Téhéran d'installer quelque 6000 nouvelles centrifugeuses pour enrichir de l'uranium à un faible niveau, selon un rapport confidentiel.

Les Iraniens défendent un droit au nucléaire à des fins civiles et nient vouloir se doter de l'arme atomique, ce dont les Occidentaux les soupçonnent fortement.

Si les Européens réimposent des sanctions contre Téhéran, "ils auront alors convaincu tout le monde en Iran que, oui, cette doctrine est erronée", a-t-il insisté, se disant "pessimiste" sur l'issue des discussions de Genève.

