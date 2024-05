Le décès d'Ebrahim Raïssi va-t-il ouvrir une période de bouleversements en Iran?

Les experts restent prudents lundi sur les conséquences possibles du décès d'Ebrahim Raïssi, tant au niveau national qu'international. Si certains jugent qu'il était avant tout un exécutant des décisions du Guide suprême et que cette disparition ne changera rien, d'autres jugent que cela pourrait ouvrir une période de bouleversements.

Le gouvernement iranien a assuré lundi dans un communiqué que la mort du président Ebrahim Raïssi n'allait pas entraîner "la moindre perturbation dans l'administration" du pays.

Ce décès ouvre toutefois une période d'incertitude pour le pouvoir central iranien, même si le vice-président Mohammad Mokhber a rapidement été désigné pour lui succéder.

Interrogé lundi dans La Matinale, le spécialiste de l'Iran Majid Golpour estime que la disparition d'Ebrahim Raïssi va induire une période de bouleversements aussi bien à l'intérieur du pays que pour les relations internationales. D'autres experts pensent que les changements resteront minimes et parient sur une forme de continuité au sommet de l'Etat iranien.

Probablement une forme de continuité

Selon Ali Vaez, spécialiste de l'Iran pour l'International Crisis Group, interrogé par l'AFP, il semble probable qu'un successeur aussi conservateur et loyal au système que l'était Raïssi émerge.

Mais des luttes internes pourraient aussi apparaître. "Les factions du régime devront, dans une rivalité féroce, jouer leur destin non seulement pour une nouvelle élection présidentielle, mais également pour le remplacement du guide suprême Ali Khamenei", détaille aussi le chercheur associé à l’Université Libre de Bruxelles et spécialiste de l'Iran.

En revanche, aux yeux de Majid Golpour, ce décès soudain serait plutôt un soulagement pour la population. "L'Iran vit une crise majeure, sur le plan financier, économique, géopolitique, sociétal et identitaire, avec une répression massive et totale. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il s'agit de la fin de la répression, mais c'est un espoir d'ouverture pour les Iraniens. Peut-être allons-nous voir des changements au sein de la société civile iranienne."

Des répercussions internationales

Majid Golpour estime aussi que cette disparition va avoir des répercussions sur les relations internationales, dans un sens ou dans l'autre.

"Ce décès est notamment une grande perte pour Vladimir Poutine. La République islamique avait instauré des 'corridors' de business et de sécurité avec la Russie, notamment sur le plan de l'armement militaire dans la région. Or, le rapport de force dans les négociations en cours entre l'administration américaine et la République islamique pourraient être complètement renversé, au détriment de l'intérêt russe."

Concernant la situation dans la région, Jason Brodsky, expert au Middle East Institute, s'attend à un statu quo: "Les Gardiens de la révolution rapportent au Guide suprême et assurent le contact avec le Hezbollah, les Houthis, le Hamas et les autres milices de la région. Le modus operandi et la grande stratégie de la République islamique restera la même", a-t-il expliqué à la BBC.

Accident ou attentat?

Même s'il dit ne pas "accréditer la thèse du complot", l'expert sur l'Iran Majid Gelpour s'interroge sur l'éventuelle intentionnalité du crash. "Aucun accident n'est hasardeux en Iran. Je ne peux donc pas affirmer qu'il n'y a pas un pouvoir étranger derrière cet évènement, qui aurait pu être programmé depuis maintenant plus de trois ans."

"Mais en même temps, en Iran, il y a souvent des problèmes techniques, un manque d'expertise, sans compter que les conditions météorologiques ne permettaient pas un tel décollage", nuance toutefois Majid Gelpour.

Victorien Kissling et Frédéric Boillat

Propos recueillis par Valérie Hauert