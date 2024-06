Le Conseil de l'Europe alerte sur les actes racistes, xénophobes et antisémites

Le Conseil de l'Europe est une organisation intergouvernementale siégeant à Strasbourg et réunissant les 46 Etats signataires de la Convention européenne de sauvegarde des droits humains, ratifiée par la Suisse en 1974. Ses différents organes veillent à l'application de ces droits sur le continent.

Ses activités ont abouti à l'élaboration d'un large éventail de normes, chartes et conventions destinées à faciliter la coopération entre les pays membres du Conseil et à renforcer la construction européenne, dans le but également de "favoriser le progrès économique et social".

La Convention européenne des droits humains ainsi que la Cour européenne des droits humains (CEDH) qui l'applique constituent les chevilles ouvrières du Conseil. C'est auprès de cette Cour que tous les individus - ressortissants ou non des États parties à la Convention - peuvent introduire des requêtes s'ils estiment qu'un Etat-membre a enfreint leurs droits.