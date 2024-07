Le CIO menace de retirer les JO 2034 à Salt Lake City pour faire céder l'agence antidopage américaine

Le directeur de l'Agence américaine antidopage (USADA) Travis Tygart est loin d'être un inconnu. A la tête de l'instance depuis 2007, c'est sous son impulsion que sera lancée l'enquête qui aboutira à la culpabilité pour dopage de l'ex-septuple vainqueur du Tour de France Lance Armstrong.

Alors qu'aucune affaire n'avait réussi à faire tomber le cycliste américain – pas même les six échantillons du Tour de France 1999 déclarés positifs à l'EPO en 2005 après un test rétroactif rendu possible par la détection de l'EPO dès 2001 – , l'action de Travis Tygart s'avèrera décisive.

18 janvier 2013 - "Oui, je me suis dopé." Vainqueur de sept Tour de France, Lance Armstrong avoue sa tricherie devant Oprah Winfrey. [KEYSTONE - George Burns]

L'USADA publie en effet en 2012 un rapport de plus de 1000 pages accusant l'Américain d'avoir mené "le programme de dopage le plus sophistiqué, le plus professionnalisé et le plus réussi que le sport ait jamais connu".

L'enquête va également mettre en lumière la complaisance de l'Union cycliste internationale (UCI) envers Lance Armstrong, qui l'aidera notamment à échapper aux contrôles. Confrontée aux conclusions sans appel de l'USADA, l'UCI n'a d'autre choix que de le sanctionner. Quelques mois plus tard, le coureur avoue s'être dopé durant la majeure partie de sa carrière.

Travis Tygart mettra même nommément en cause le directeur du Laboratoire antidopage de Lausanne Martial Saugy, accusant l'UCI et le laboratoire d'avoir couvert un contrôle litigieux de Lance Armstrong à l'EPO lors du Tour de Suisse 2001. Le test – qui en était à ses balbutiements cette année-là – n'étant pas formellement positif selon les critères de l'époque, l'UCI invitera Lance Armstrong à venir discuter du résultat et l'affaire ne sera pas portée à la connaissance du public.

Le principal intéressé a toujours contesté ces accusations, évoquant notamment un malentendu avec Travis Tygart. Le laboratoire de Lausanne ne sera du reste pas sanctionné.

