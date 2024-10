Le chef du Hamas Yahya Sinwar tué par un bombardement de l'armée israélienne à Gaza

Le ministre israélien des Affaires étrangères a confirmé jeudi soir que le chef du Hamas Yahya Sinwar faisait partie des trois personnes tuées dans un bombardement sur la bande de Gaza. Sa mort pourrait marquer un tournant dans l'invasion israélienne de ce territoire palestinien.

"Le meurtrier de masse Yahya Sinwar, responsable du massacres et des atrocités le 7 octobre, a été éliminé par les soldats" israéliens, a déclaré Israël Katz dans un communiqué.

"Trois terroristes ont été éliminés", avait affirmé dans l'après-midi l'armée dans un communiqué, en précisant que l'identité des corps sortis des décombres devaient encore être confirmées par des tests ADN. De son côté, la presse israélienne avait rapidement affirmé qu'il y avait "de fortes chances" que le chef du Hamas dans la bande de Gaza ait été tué.

En fin d'après-midi, des sources du Hamas avaient déclaré que le responsable palestinien pourrait bel et bien avoir été tué. Le Hamas n'a toutefois pas confirmé officiellement la mort de son chef.

Agé de 61 ans et chef depuis 2017 du mouvement islamiste palestinien à Gaza, Yahya Sinwar était notamment considéré comme l'un des cerveaux de l'attaque du 7 octobre 2023 menée par les différents groupes armés palestiniens. Sa mort pourrait être un coup décisif porté au mouvement islamiste palestinien à Gaza.

Une opportunité pour les otages?

Avant même la confirmation de l'assassinat du dirigeant palestinien, les représentants des familles d'otages israéliens ont publié une déclaration estimant que cela représentait une occasion pour conclure un accord pour libérer les otages.

"Nous appelons le gouvernement israélien, les dirigeants du monde et les pays médiateurs à transformer la réussite militaire en une réussite diplomatique en poursuivant un accord immédiat pour la libération des 101 otages: les vivants pour leur réhabilitation et les assassinés pour un enterrement approprié", écrit le Forum des familles d'otages dans un communiqué.

Le "bon moment" pour mettre fin aux combats?

De leur côté, des experts et responsables pro-israéliens aux Etats-Unis ont exprimé un optimisme prudent quant au fait que sa mort pourrait constituer une porte de sortie menant à une désescalade, au retour des otages et à une éventuelle fin de l'invasion et des bombardements à Gaza.



"De nombreuses questions demeurent et le risque pour les otages dans ces moments est énorme. Une initiative urgente pour leur retour est essentielle", a notamment déclaré le dirigeant du Israel Policy Forum. "Même si je ne pleurerai certainement la mort de Yahya Sinwar, j'aurais préféré apprendre que les otages étaient rentrés chez eux auprès de leurs familles", a déclaré le PDG d'Americans for Peace Now.

Le chef de la Chambre américaine des représentants Mike Johnson a également salué cette mort comme une "source d'espoir (...) et de soulagement pour les Israéliens".

jop avec agences