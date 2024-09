Le chef de la coalition de gauche en passe d'être élu président au Sri Lanka

Le chef de la coalition de gauche Anura Kumara Dissanayaka, surnommé AKD dans son camp, est en passe de remporter la présidentielle au Sri Lanka, deux ans après une grave crise financière qui a imposé au pays une politique d'austérité brutale et impopulaire.

Après dépouillement complet des bulletins de vote, ce marxiste repenti de 55 ans a remporté 5,63 millions de voix (42,3%), selon la commission électorale.

Il a nettement devancé le chef de l'opposition au Parlement Sajith Premadasa (centre droit), 57 ans, crédité de 32,7% des suffrages, et le président sortant Ranil Wickremesinghe, 75 ans, avec 17,2%.

Comme aucun des candidats n'a rassemblé plus de la moitié des suffrages, la commission électorale a toutefois entamé le décompte des deuxièmes et troisièmes préférences des votants, retardant d'autant la proclamation définitive des résultats.

Marxiste

A la tête du Front de libération du peuple (JVP) d'inspiration marxiste, Anura Kumara Dissanayaka a fait campagne contre les élites "corrompues" responsables à ses yeux du chaos de 2022.

A l'origine de deux insurrections meurtrières au début des années 1970 et à la fin des années 1980, qui ont fait plus de 80'000 morts, le JVP a renoncé à la lutte armée et s'est largement converti à l'économie de marché.

Forte participation électorale

Le scrutin a été marqué par la forte participation - environ 76% selon la commission électorale - des électeurs, fatigués de la cure brutale d'austérité imposée au pays après la crise financière sans précédent de 2022.

A la tête du pays depuis deux ans, Ranil Wickremesinghe visait un nouveau mandat avec pour seul programme la poursuite du redressement à marche forcée de l'île.

"J'ai déjà beaucoup fait, j'ai sorti ce pays de la banqueroute", avait-il répété samedi en votant dans la capitale Colombo. "Maintenant, je vais faire du Sri Lanka un pays avec une économie, un système social et un système politique développés".

Pays pauvre

Ranil Wickremesinghe a succédé en juillet 2022 au président Gotabaya Rajapaksa, chassé de son palais par des manifestants en colère contre l'inflation et les pénuries.

Deux ans plus tard, l'ordre est revenu dans la rue et l'économie a repris des couleurs, même si elles restent encore très pâles, a averti le FMI.

Mais le début de redressement du Sri Lanka s'est opéré au prix d'une progression de la pauvreté, qui touche désormais plus du quart de ses 22 millions d'habitants, selon la Banque mondiale.

