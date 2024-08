Le "cerveau" des attentats du 11 septembre 2001 va échapper à la peine de mort

L'accord concerne également deux coaccusés du prisonnier, Walid bin Attash et Mustafa al-Hawsawi, aussi détenus depuis deux décennies à Guantanamo, sur l'île de Cuba. Ils sont accusés de terrorisme et du meurtre de près de 3'000 personnes dans les attentats à New York et Washington.

En mars 2022, les avocats des prisonniers avaient confirmé que des négociations se déroulaient en vue d'un possible accord de peine négociée, plutôt qu'une traduction devant le tribunal militaire de Guantanamo.

Les accusés souhaitaient notamment obtenir la garantie de demeurer à Guantanamo, plutôt que d'être transférés dans un pénitencier fédéral, sur le continent américain, dans une cellule à l'isolement.