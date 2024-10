Le centre et le sud-est de la France sous l'eau, une personne tuée à Paris par la chute d'un arbre

Six départements du centre et du sud-est de la France font face jeudi à des pluies "exceptionnelles" allant jusqu'à 650 millimètres dans certaines zones d'Ardèche. Une personne a été tuée et deux enfants blessés par la chute d'un arbre à Paris.

Ces six départements sont placés en vigilance rouge aux inondations et crues par Météo-France, tandis que 34 autres sont en vigilance orange. L'Ardèche, le Rhône, la Haute-Loire, la Loire, la Lozère et les Alpes-Maritimes ont été placés sous niveau de danger maximal.

"Il pleuvait juste, et tout à coup, j'ai entendu des cris dehors, je suis sorti et j'ai vu un torrent arriver", a raconté un animateur radio d'Annonay, une ville d'Ardèche traversée par deux rivières et où les eaux sont montées brusquement. Tous les établissements scolaires resteront fermés jusqu'à vendredi soir dans ce département. Les pompiers y ont effectué plus de 230 interventions, notamment par hélicoptère.

La commune d'Annonay, en Ardèche, est sous l'eau. [Anadolu via AFP - MATHIEU PRUDHOMME]

Un mort à Paris

A Givors, au sud de Lyon (sud-est), la rivière Gier a elle aussi débordé. "Les trottoirs sont invisibles, l'eau arrive jusqu'aux genoux", a décrit un habitant.

Un arbre a chuté en début de soirée sur la chaussée au passage d'un homme et de deux enfants, "dans des circonstances qui seront à établir et dans le contexte des intempéries", dans le 19e arrondissement de Paris. L'homme a été grièvement blessé avant de succomber. Les deux enfants ont été pris en charge en urgence relative, a précisé une source policière.

Trafic interrompu et évacuations

En fin d'après-midi, environ un millier de foyers étaient privés d'électricité dans plusieurs départements, a indiqué le fournisseur d'énergie Enedis. Plusieurs routes départementales sont fermées à cause d'inondations ou d'éboulements, tout comme l'autoroute A47 entre Lyon et Saint-Etienne. Le trafic ferroviaire entre les deux villes a également été suspendu, de même que sur plusieurs lignes au nord-est de Toulouse (sud-ouest). Au sud du pays, les trains ne circulent plus depuis 17h30, a indiqué la SNCF.

Deux personnes ont été secourues en état d'hypothermie mais aucun décès ni blessé grave n'est pour l'instant à déplorer dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, selon la préfecture, qui recense 900 personnes évacuées, dont les deux tiers dans le département de l'Ardèche.

La ministre de la Transition écologique Agnès Pannier-Runacher a évoqué une situation d'ampleur inédite. "Six cents millimètres d'eau sur l'Ardèche, c'est du jamais vu de mémoire d'Homme", a-t-elle dit.

afp/jop