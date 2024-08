Le candidat indépendant Robert F. Kennedy Jr suspend sa campagne et apporte son soutien à Donald Trump

Le candidat indépendant à l'élection présidentielle américaine, Robert F. Kennedy Jr, héritier de la célèbre dynastie politique, a annoncé vendredi "suspendre" sa campagne et apporter son soutien au candidat républicain Donald Trump face à la démocrate Kamala Harris.

RFK Jr, un rejeton considéré comme excentrique par la majeure partie du clan Kennedy, a vigoureusement critiqué dans un discours le Parti démocrate, citant trois causes, parmi lesquelles la liberté d'expression et la guerre en Ukraine, pour sa décision de se "présenter comme indépendant et maintenant d'apporter (son) soutien au président Trump".

"Je suspends simplement ma campagne", a-t-il affirmé, précisant que son nom resterait sur les bulletins de vote à l'exception d'une dizaine d'Etats où se jouera l'élection.

Robert Francis Kennedy Junior, le neveu de l'ex-président démocrate John Fitzgerald Kennedy et fils de l'ancien sénateur et ministre de la Justice Robert Kennedy, s'est fait un nom en tant qu'avocat spécialisé dans l'environnement, avant de se faire connaître lors de la pandémie en tant que militant anti-vaccins.

Rejeté par la famille Kennedy

De nombreux membres de la famille de Robert Francis Kennedy Junior ont coupé les ponts avec lui en raison de ses opinions politiques éclectiques.

Robert Francis Kennedy Junior est entré dans la course présidentielle en avril 2023 avec l'ambition de décrocher la nomination démocrate avant de se présenter sous une étiquette indépendante.

Soutenu par 20% des électeurs selon un sondage Reuters/Ipsos de novembre 2023 dans le scénario d'une course à trois avec les deux anciens locataires de la Maison blanche, la cote de Robert Francis Kennedy Junior a chuté.

Plus tôt dans le mois, ce chiffre tombait à 4%, selon un nouveau sondage Reuters/Ipsos, sa cote de popularité s'effritant après la tentative d'assassinat contre Donald Trump et l'émergence de Kamala Harris à la place de Joe Biden.

