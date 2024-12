Le bitcoin dépasse les 100'000 dollars après l'annonce d'une possible nomination par Donald Trump

La nomination controversée par Donald Trump de Pete Hegseth au poste de ministre de la Défense est remise en question y compris au sein du camp républicain.

Car Pete Hegseth, 44 ans, a vu resurgir des accusations d'abus d'alcool et d'une agression sexuelle datant de 2017. Ces scandales n'ont pas donné lieu à des poursuites judiciaires mais pèsent lourd, suscitant des réserves quant à la pertinence du choix de Donald Trump, qui devra être confirmé par un vote du Sénat.

Le présentateur Pete Hegseth, nommé à la tête de la Défense, a été accusé d'agression sexuelle. [Keystone]

"Nos guerriers ne reculent jamais. Moi non plus", a-t-il lancé sur X, assurant: "Je fais cela pour les combattants, pas pour les bellicistes. La gauche a peur (...) de Donald Trump et de moi. C'est pour cela qu'elle (me) salit avec de fausses sources anonymes et des 'conneries'".

A sa sortie d'entretiens au Capitole avec les sénateurs qui pèseront le plus dans la validation ou non de sa candidature, Pete Hegseth a affirmé que tout s'était passé à "merveille".

Il assure aussi continuer à bénéficier du soutien de Donald Trump: "Il m'a dit de continuer à me battre. Pourquoi ferais-je marche arrière? J'ai toujours été un combattant. Je suis ici pour les combattants". Il ajoute que Trump l'a chargé de ramener un "esprit guerrier" au Pentagone.