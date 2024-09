Le bilan du passage du typhon Yagi dépasse les 200 morts au Vietnam et en Thaïlande

En Thaïlande et surtout au Vietnam, le bilan du passage du typhon Yagi continue de fortement augmenter, avec désormais plus de 200 morts, de nombreuses infrastructures détruites et des cultures ravagées par les crues.

Le typhon Yagi s'est abattu sur le Vietnam le week-end dernier, avec un déluge qui a inondé une grande partie du nord du pays. Des vents violents ont ensuite frappé le Laos, la Thaïlande et la Birmanie, provoquant des glissements de terrain meurtriers et des crues dans de nombreuses rivières.

Au Vietnam, le pays le plus durement touché par les crues et glissements de terrain, le bilan s'établit jeudi à 197 morts. La Thaïlande a elle confirmé la mort de neuf personnes.

Hanoï sous l'eau

Plusieurs quartiers de Hanoï, la capitale vietnamienne, ont été envahis par les eaux. Le niveau des rivières baisse désormais lentement après avoir atteint mercredi des niveaux les plus élevés en 20 ans.

Des milliers de personnes ont été évacuées, des ponts et des usines et nombre d'infrastructures ont été détruits, occasionnant des coupures d'électricité. Plus de 250'000 hectares de terres agricoles ont été détruits dans le pays et de nombreuses têtes de bétail sont mortes.

Plusieurs glissements de terrain se sont notamment produits dans la province montagneuse de Lao Cai (nord), causant la mort de dizaines de personnes et la destruction de nombreuses maisons.

>> Revoir les images du typhon Yagi : Le typhon Yagi a provoqué la mort de 59 personnes au Vietnam / L'actu en vidéo / 1 min. / lundi à 16:28

En Chine et aux Philippines aussi

Avant de frapper le Vietnam, le typhon Yagi avait traversé le sud de la Chine et les Philippines la semaine dernière, faisant au moins 24 morts et des dizaines de disparus et blessés.

Selon une étude parue en juillet, les typhons de la région se forment désormais plus près des côtes, s'intensifient plus rapidement et restent plus longtemps au-dessus des terres en raison du changement climatique.

afp/boi