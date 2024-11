Le banquier Howard Lutnick nommé secrétaire au Commerce par Donald Trump

Donald Trump a annoncé mardi la désignation de Howard Lutnick, PDG de la banque d'investissement Cantor Fitzgerald, au poste de secrétaire au Commerce. Ce vif détracteur de la Chine était plutôt cité parmi les favoris au poste de secrétaire au Trésor.

Howard Lutnick, qui copréside l'équipe de transition du président américain élu, sera à la tête du département en charge de la mise en place des droits de douane et des négociations commerciales internationales. Il sera chargé notamment des restrictions d'exportations de produits américains de haute technologie vers la Chine.

Agé de 63 ans et soutien revendiqué des démocrates durant de nombreuses années, Howard Lutnick a soutenu la campagne de républicains et de démocrates lors des élections générales de 2016, avant de devenir l'un des principaux donateurs de Donald Trump en 2020 et en 2024.

La Chine "responsable de la propagation du fentanyl"

Il avait reçu le soutien d'Elon Musk pour le poste de secrétaire au Trésor, qu'il convoitait.

Le milliardaire n'a jamais caché son soutien à la volonté du président élu d'imposer des droits de douane de 10 à 20% pour l'ensemble des produits entrant aux Etats-Unis et jusque 60 à 100% pour les produits arrivant de Chine.

En octobre, il avait déploré dans une interview la perte d'emplois dans le secteur manufacturier américains et qualifié les voitures électriques de "non-sens des élites". Il avait aussi désigné la Chine comme responsable de la propagation aux Etats-Unis du fentanyl, responsable de dizaines de milliers de décès par surdose chaque année.

ats/jop