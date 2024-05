Lancer de chewing-gum, insultes, huées...: Roland-Garros réagit face au comportement du public

La directrice de Roland-Garros Amélie Mauresmo a annoncé jeudi que des mesures avaient été prises pour tenter d'empêcher les comportements déplacés de supporteurs, après les plaintes notamment d'Iga Swiatek et David Goffin, tout en souhaitant que le public puisse manifester sa joie.

"On est heureux de voir qu'il y a une ambiance, des émotions et que les spectateurs sont au rendez-vous. En revanche, on sera intransigeants sur le respect des joueurs, sur le respect du jeu", a déclaré Amélie Mauresmo.

Des fans de tennis crient pendant les matches du deuxième tour du tournoi de tennis de Roland-Garros à Paris, le 30 mai 2024. [KEYSTONE - THIBAULT CAMUS]

"Si le moindre comportement passe au-delà de la limite, ça sera la sortie", a-t-elle affirmé tout en reconnaissant qu'arriver "à identifier la personne, ce n'est pas toujours évident".

L'alcool sera désormais interdit dans les gradins et la sécurité, ainsi que les arbitres seront beaucoup plus sévères à l'encontre des fauteurs de trouble, a en particulier annoncé Amélie Mauresmo.

Une "ambiance malsaine", dénonce David Goffin

L'atmosphère était volcanique sur le court numéro 14 mardi soir, à la fin du match entre le Français Giovanni Mpetshi Perricard et le Belge David Goffin. Ce dernier, vainqueur après avoir dû faire face à l'hostilité des spectateurs, n'a pu s'empêcher de répliquer en portant une main à l'oreille, pour leur dire qu'il n'entendait pas leurs huées.

Ça devient du foot, bientôt, il y aura des fumigènes, des hooligans et ça se battra dans les tribunes David Goffin, joueur de tennis belge

"Quand on se fait insulter pendant trois heures et demie, il faut bien charrier un peu le public. Clairement, ça va trop loin, c'est de l'irrespect total. Ça devient du foot, bientôt, il y aura des fumigènes, des hooligans et ça se battra dans les tribunes. Certains sont plus là pour foutre le bordel que pour mettre l'ambiance", a-t-il expliqué après coup, affirmant que "quelqu'un (lui) a craché son chewing-gum".

"Beaucoup de gens se plaignent, beaucoup d'arbitres estiment qu'il y a beaucoup d'irrespect. C'est l'écho qu'il y a dans les vestiaires et dans les instances de l'ATP", a même avancé le Belge pour qui "ça ne se passe qu'en France (...) Ici, c'est vraiment une ambiance malsaine".

>> La réaction de David Goffin sur le comportement du public : David Goffin s'est plaint du comportement du public après son match contre le Français Giovanni Mpetshi-Perricard / RTS Sport / 1 min. / hier à 14:33

De son côté, la numéro un mondiale, la Polonaise Iga Swiatek, a fait la leçon au public du Chatrier mercredi après sa victoire contre Naomi Osaka, lui reprochant de faire du bruit durant les échanges.

>> Le message d'Iga Swiatek après sa victoire contre Naomi Osaka : Iga Swiatek fait la leçon au public de Roland-Garros après sa victoire contre Naomi Osaka / Tennis / 1 min. / mercredi à 12:00

"Jeter quelque chose sur un joueur, c'est out, on sort"

Pour une personne qui chahutera, la directrice du tournoi laisse à l'arbitre de la partie la liberté d'apprécier la situation, tout en lui demandant de se montrer plus sévère.

"Il y aura forcément des situations lors desquelles ce sera de l'appréciation. Jeter quelque chose sur un joueur, c'est out, on sort. S'exprimer en cours de point, c'est non, on va essayer de limiter ça au maximum. Les arbitres, ils ont des consignes encore plus serrées, encore plus précises sur le fait qu'effectivement, il faut tenir son public. C'est un peu le rôle de l'arbitre aussi de gérer ça", a dit Amélie Mauresmo.

Chauvinisme, alcool... plusieurs causes

Franceinfo a interrogé plusieurs anciens joueurs et joueuses à ce sujet. Arnaud Clément, désormais consultant pour France Télévisions, remarque que l'ambiance des tournois de tennis est devenue "plus électrique depuis le Covid".

Arnaud Clément précise que ce phénomène n'est pas propre à Roland-Garros, mais se retrouve aussi à l'Open d'Australie et à Rome, où le public est parfois "très alcoolisé". Justine Hénin, ancienne numéro un mondiale, observe que seul Wimbledon semble épargné, bien que Richard Gasquet ne soit pas d'accord, ayant lui-même été chahuté à Wimbledon.

Il y a toujours eu du chauvinisme pour les joueurs locaux, mais ça évolue depuis quelques années Arnaud Clément, consultant pour France Télévisions et ancien joueur de tennis

"Il y a toujours eu du chauvinisme pour les joueurs locaux, mais ça évolue depuis quelques années", détaille Arnaud Clément. Une évolution notamment due à la constitution de véritables groupes de supporters, à l'image du "Koq" et de la "Tribune Bleue" pour les joueurs français.

Justine Henin attribue cette augmentation des incivilités à l'influence des réseaux sociaux, qui ont diminué la distance entre les athlètes et le public, rendant les supporters plus familiers et parfois hostiles. Arnaud Clément ajoute que les matches en nocturne et la difficulté à obtenir des places contribuent aussi à cette atmosphère plus tendue.

vajo avec afp