La vaste opération d'arrestations de migrants lancée au Royaume-Uni inquiète les ONG

Le gouvernement britannique a commencé une grande opération pour arrêter les milliers de requérants d'asile que le pays souhaite envoyer au Rwanda. Objectif: les installer dans des gigantesques centres de détention, avant de les rapatrier dans leur pays. Ce plan inquiète vivement les communautés de réfugiés.

Annoncé il y a plus de deux ans par le gouvernement conservateur de Rishi Sunak et présenté comme une mesure-phare de sa politique de lutte contre l'immigration clandestine, ce projet du gouvernement conservateur vise à envoyer au Rwanda les demandeurs d'asile – d'où qu'ils viennent – entrés illégalement au Royaume-Uni, notamment en traversant la Manche sur des canots pneumatiques.

Depuis début mai, une vague d'arrestations aux quatre coins du Royaume-Uni a débuté, s'apparentant à une victoire pour le gouvernement. Ce dernier a récemment informé la Haute-Cour de Londres de sa volonté de démarrer les expulsions de migrants vers le Rwanda entre le 1er et le 15 juillet 2024.

"Ces vols vont partir pour le Rwanda. Nous allons délivrer cet indispensable moyen de dissuasion pour briser le modèle d'affaires des gangs et sauver des vies", avait récemment déclarer Rishi Sunak devant la presse.

De la panique

Pour les réfugiés, ces arrestations suscitent la panique, à l'image d'une requérante, défenseuse des droits de l'Homme dans son pays d'origine, et qui se dit choquée par l'accueil que le Royaume-Uni lui a réservé.

"Avant de venir ici, je voyais ce pays différemment. Je croyais que c’était un champion des droits de l'Homme. Mais dès que je suis arrivée, je me suis rendu compte que la réalité était très différente", explique-t-elle samedi dans le 19h30.

Effrayés, une grande partie des requérants ont désormais disparu dans la nature. L'un d'eux, dépité par le traitement du gouvernement, ne sait plus où passer la nuit. "C'est horrible, je ne sais pas où je vais dormir chaque soir. J'ai toutes mes affaires dans un sac avec moi et je regarde s'il y a des refuges ou des gens prêts à me faire dormir sur leur canapé", témoigne-t-il.

Les requérants qui ont été arrêtés ont été placés dans des centres de détention ressemblant à des prisons – fils de fers barbelés, caméras de surveillance, énormes barrières en métal – dans l'attente de leur départ.

Les ONG sur le pied de guerre

Les organisations non gouvernementales dénoncent des abus et des conditions de vie déplorables. Face à cette situation, certains détenus ont commencé une grève de la faim et ont menacé de se suicider s'ils devaient se faire envoyer au Rwanda.

Toutefois, les organisations de défense des réfugiés n'ont pas abdiqué et cherchent toujours à bloquer le projet de Rishi Sunak. "Ce projet est inacceptable sur le plan moral, éthique, financier et légal, donc nous allons le contester dans l’arène sociale, politique et légale. Nous allons nous battre avec plusieurs avocats et d’autres organisations", rapporte Natasha Tsangarides directrice associée de l'ONG Freedom From Torture.

Selon les plans du gouvernement, près de 5700 requérants pourraient être envoyés au Rwanda d'ici 9 à 10 semaines.

Sujet TV: Clément Bürge

Adaptation web: jfe