La vallée de Chamonix va restreindre les logements de vacances au profit des résidents

La vallée de Chamonix (Haute-Savoie) va mettre en place des restrictions aux locations de logements dédiés au tourisme. Elle espère ainsi enrayer la flambée du prix des appartements sur le marché et favoriser le logement permanent, a-t-elle indiqué lundi.

Le conseil communautaire de la vallée, qui rassemble les communes de Chamonix, Les Houches, Vallorcine et Servoz, toutes quatre classées "zones tendues" depuis août 2023, a voté à l'unanimité une délibération en ce sens, qui entrera en vigueur le 1er mai 2025.

La vallée devient ainsi "le premier territoire de montagne en France à limiter le nombre de locations touristiques pour favoriser le logement à l'année", se félicite-t-elle.

Le texte prévoit que pour chaque bien faisant l'objet de locations de courte durée, le propriétaire devra solliciter un numéro d'enregistrement et une autorisation d'une durée limitée auprès de sa commune. En outre, le nombre de locations de touristes sera limité à un bien par personne physique à Chamonix et les Houches et à deux biens à Servoz, selon un communiqué.

>> Barcelone aussi lutte contre les hébergements à destination exclusive des touristes : Barcelone ne veut plus de location d'appartements touristiques pour 2029

Prudence

La nouvelle règle ne concerne que les personnes physiques dans un premier temps, mais les données recueillies permettront ensuite de prendre des mesures complémentaires visant les personnes morales, note le conseil communautaire.

Une prudence qui s'explique par le fait que ces entités, "qui constituent la majeure partie des multipropriétaires" et peuvent être des gestionnaires de parc immobilier, des agences immobilières ou encore des conciergeries, disposent des "moyens financiers d'aller chercher des recours" juridiques, souligne-t-on à la mairie de Chamonix.

"Le risque que le règlement soit attaqué existe", note-t-on à la mairie, rappelant le revers subi l'année passée par la ville d'Annecy, autre haut-lieu touristique des Alpes françaises, qui cherchait à imposer des quotas de résidences de tourisme.

Explosion des prix

Selon les données collectées en 2023 via la taxe de séjour, les personnes morales détiennent environ un tiers des quelque 3500 résidences touristiques recensées à Chamonix. Dans la vallée, leur nombre est passé de 2700 à 4000 en quatre ans. Le prix du marché de la location atteint 30 euros/m2 et l'achat oscille entre 10'000 et 18'000 euros/m2, selon le communiqué.

Pour le maire de Chamonix Eric Fournier, le phénomène de changement d'usage des biens ces deux dernières années est "quelque chose qui va beaucoup plus vite que nous". "Il y a une nécessité pour nous absolue de rééquilibrer le nombre de logements permanents par rapport aux logements destinés à la location", a-t-il expliqué.

L'élu en appelle également à une reprise des débats sur une proposition de loi visant à renforcer la régulation des logements touristiques, interrompus par la dissolution de l'Assemblée nationale française en juin dernier.

>> Comment lutter contre le surtourisme? Ecouter l'épisode du point J : Podcast - Comment lutter contre le surtourisme?

ats/juma