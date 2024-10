La vaccination contre le mpox commence en RDC, mais les besoins sont immenses

Epicentre de l'épidémie de mpox, la République démocratique du Congo (RDC) a enregistré plus de 30'000 cas et près de 990 décès depuis le début de l'année, selon les chiffres officiels. La campagne de vaccination a commencé cette semaine, mais elle n'est pas à la hauteur des besoins.



Le début très attendu des opérations de vaccination dans le pays d'Afrique centrale, qui concentre 90% des cas de la maladie auparavant appelée la variole du singe, selon l'OMS, a été annoncé samedi avec l'injection de premières doses chez des soignants de l'hôpital de Goma, capitale du Nord-Kivu (est).

Le Sud-Kivu, où a été détectée l'épidémie actuelle il y a un an, comptabilise à lui seul plus de 8400 cas et 45 décès. La province doit recevoir 200'000 des 265'000 vaccins que le pays a actuellement en sa possession mais n'en a reçu qu'un peu moins de 30'000 à ce stade, selon les autorités sanitaires provinciales.

Cinquante fois la Suisse

La vaccination en RDC a commencé avec du retard notamment à cause de difficultés pour acheminer les vaccins dans un pays pauvre en infrastructures et grand comme cinquante fois la Suisse.

La maladie touche des populations qui sont déjà dans une précarité extrême et qui peuvent développer plus facilement des formes plus compliquées du mpox Virginie Napolitano, coordinatrice d'urgence pour Médecins sans frontières

Dans un pays où près de sept millions de personnes ont fui les combats et vivent dans ces camps, le temps presse. Pour l'ONG Médecins sans frontières, l'épidémie représente ici une bombe à retardement.

"La maladie touche des populations qui sont dans déjà une précarité extrême, avec de la promiscuité, qui n’ont pas accès aux sanitaires et aux infrastructures nécessaires et qui peuvent développer plus facilement des formes plus compliquées du mpox", déplore dans le 19h30 Virginie Napolitano, coordinatrice d'urgence pour Médecins sans frontières.

Uniquement pour les adultes

Pour arriver jusqu'à la ville de Bukavu dans le Sud-Kivou, les dosesc, qui doivent être conservées à une température de -20 degrés, ont d'abord été transportées par avion depuis la capitale Kinshasa jusque dans l'est, avant de transiter par bateau, puis par hélicoptère.

La RDC, parmi les cinq pays les plus pauvres de la planète, a reçu le mois dernier 265'000 vaccins donnés par l'Union européenne et les Etats-Unis. Ces doses du laboratoire danois Bavarian Nordic ne sont pour l'instant homologuées que pour un usage chez l'adulte.

Le gouvernement congolais attend d'autres donations et mène des discussions avec le Japon pour la livraison de vaccins utilisables chez les enfants. Le mpox est actuellement présent dans 16 pays en Afrique, selon l'agence sanitaire de l'Union africaine (Africa CDC).

asch avec afp