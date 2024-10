La tension monte entre Pyongyang et Séoul après la destruction de routes par la Corée du Nord

L'armée nord-coréenne a détruit à l'explosif mardi des tronçons de routes autrefois utilisées pour les échanges transfrontaliers avec la Corée du Sud, selon Séoul. Il s'agit d'un nouvel épisode de la montée des tensions entre les deux ennemis.

"La Corée du Nord a fait sauter des parties des routes Gyeongui et Donghae au nord de la ligne de démarcation militaire", a déclaré l'état-major interarmées sud-coréen, en employant la dénomination officielle de la frontière inter-coréenne. En réaction, les forces sud-coréennes ont procédé à des "tirs de réponse" sur leur propre territoire, a-t-il ajouté, sans plus de précisions.

L'armée nord-coréenne avait confirmé le 9 octobre qu'elle allait couper "définitivement" les axes routiers et ferroviaires, hautement symboliques, reliant les deux pays, et construire des "structures défensives fortes" le long de la frontière.

En pratique, la frontière entre les deux Corées est déjà totalement fermée. Depuis la fin de la guerre en 1953, les deux routes et les deux lignes ferroviaires inter-coréennes n'ont été rouvertes que lors de brèves périodes de détente.

"Principal ennemi"

La destruction de ces routes inutilisées est une nouvelle illustration du durcissement de la politique du dirigeant nord-coréen Kim Jong Un à l'égard de la Corée du Sud, qu'il a désigné comme "le principal ennemi" de son pays.

En janvier 2024, Kim Jong-un a également ordonné la dissolution de toutes les institutions chargées des relations avec Séoul et des projets de réunification de la Corée et a menacé d'entrer en guerre pour toute violation de son territoire "ne serait-ce que de 0,001 millimètre".

Les rapports entre les deux Corées se sont considérablement détériorés depuis l'arrivée au pouvoir à Séoul en 2022 du président conservateur Yoon Suk Yeol, partisan d'une politique de fermeté à l'égard du Nord et d'un renforcement de l'alliance militaire avec les Etats-Unis et le Japon. Les trois alliés mènent régulièrement des exercices militaires conjoints que Pyongyang considère comme des répétitions générales pour une invasion du Nord.

Question des drones

Selon les médias d'Etat nord-coréens, Kim Jong-un a présidé lundi une réunion des plus hauts responsables militaires du pays et a défini les lignes d'une "action militaire immédiate". Cette réunion a eu lieu alors que le régime nord-coréen se plaint de plusieurs survols de drones qui ont, selon lui, largué sur la capitale des tracts de propagande bourrés de "rumeurs incendiaires et de bêtises" et accuse Séoul d'en être responsable.

Pyongyang a prévenu dimanche qu'un drone de plus serait considéré comme "une déclaration de guerre". Le ministre sud-coréen de la Défense, Kim Yong-hyun, a démenti toute implication, avant une mise au point venue de l'état-major interarmées sud-coréen qui a déclaré "ne pas pouvoir confirmer si les allégations nord-coréennes étaient vraies ou non".

Depuis mai, la Corée du Nord envoie elle des milliers de ballons chargés d'immondices vers le sud, ce qui a incité Séoul à reprendre ses émissions de propagande par haut-parleur le long de la frontière et à suspendre un accord conclu en 2018 dans le but de prévenir les accrochages militaires.

>> Relire : La Corée du Nord envoie près de 330 nouveaux ballons d'immondices à sa voisine du Sud

ats/miro