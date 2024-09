La tempête Boris a fait au moins huit morts et plusieurs disparus en Europe centrale

Pluies torrentielles, inondations spectaculaires et meurtrières, évacuations par milliers: la tempête Boris sème la dévastation en Europe centrale et orientale. Son bilan s'est alourdi dimanche à, au moins huit morts et plusieurs disparus.

La Roumanie a payé le plus lourd tribut, mais l'ensemble des pays de la région sont durement affectés, de la Pologne à la Slovaquie. La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, a exprimé dans un message sur X sa "solidarité avec toutes les personnes touchées par les inondations dévastatrices" et déclaré que l'UE était "prête à apporter son soutien". Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Réseaux sociaux. Plus d'info Quatre morts en Roumanie Après le décès de quatre personnes en Roumanie samedi, le bilan s'est alourdi dimanche avec deux autres victimes retrouvées mortes et un disparu dans le sud-est du pays, une personne noyée en Pologne et un pompier mort en intervention en Autriche. En outre, quatre personnes sont portées disparues en République tchèque. La rivière Bela déborde à Mikulovice, en République tchèque. [KEYSTONE - MARTIN DIVISEK] Les images impressionnantes prises par des photographes de l'AFP montrent des quartiers entiers submergés, des habitants secourus avec de l'eau jusqu'aux aisselles en Roumanie, des digues de sable pour limiter la montée des eaux. La tempête a provoqué partout des coupures massives d'électricité, des ruptures du réseau de transport et des évacuations massives d'habitants. >> Voir le point de situation dans Forum : Au moins sept personnes ont perdu la vie en Europe centrale après le passage du cyclone Boris / Forum / 2 min. / aujourd'hui à 19:00 Le Premier ministre polonais Donald Tusk a appelé la population à "ne pas refuser" d'être évacuée. Il a par ailleurs dit avoir reçu une "émouvante" offre d'aide de l'Ukraine qui, malgré la guerre sur son sol, a proposé dimanche l'envoi d'une centaine de sauveteurs. Rues inondées après les fortes pluies qui ont provoqué les inondations à Klodzko, dans le sud-ouest de la Pologne, le 15 septembre 2024. [KEYSTONE - MACIEJ KULCZYNSKI] Partout, des évènements ont été annulés, notamment des matchs de football, et les transports fortement touchés. Le trafic ferroviaire entre la Pologne et la République tchèque a été coupé, tout comme une partie des liaisons en Autriche. Le zoo dans la capitale slovaque a dû déplacer certains animaux vers des endroits sûrs, selon un responsable de l'établissement. Métro de Vienne partiellement fermé Quatre lignes du métro de Vienne, où six personnes ont été blessées par la chute de branche ou d'arbres, ont été partiellement fermées, le réseau étant menacé par la rivière Wien et le canal du Danube traversant la capitale. Une autoroute a aussi été fermée à l'entrée de la ville. La région du pays la plus touchée par la tempête, la Basse-Autriche, a été classée en zone de catastrophe naturelle. Avec 1,72 million d'habitants, c'est la plus peuplée du pays après Vienne. Près de 5000 interventions ont eu lieu durant la nuit en Basse-Autriche, où des habitants sont toujours pris au piège. Il est tombé par endroits quatre fois plus que durant un mois de septembre d'ordinaire. "Pour beaucoup d'habitants, les heures que nous vivons resteront les pires de leur vie", a déclaré Johanna Mikl-Leitner, gouverneure de Basse-Autriche (nord-est), qui a demandé l'aide de l'armée fédérale. >> Ecouter les explications d'Adrien Sarlat en Pologne dans le 19h30 : Le point sur les prévisions à la frontière avec la Tchéquie avec Adrien Sarlat, correspondant en Pologne / 19h30 / 1 min. / aujourd'hui à 19:30 ats/hkr/vajo