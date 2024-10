La Suisse participe à un exercice de l'Otan pour protéger les sites stratégiques en temps de guerre

Pour la première fois, l'Otan a organisé un exercice en Suède axé sur les vulnérabilités des infrastructures énergétiques en temps de guerre. Dans un contexte de tensions croissantes dues aux récents conflits, cet exercice, intitulé Nordic Pine, vise à renforcer la résilience face aux menaces hybrides, intégrant tant les attaques traditionnelles que cybernétiques.

Dans la ville suédoise de Jönköping, des experts en énergie et en cybersécurité provenant de Suède, des Etats-Unis, d'Allemagne, de Grèce, mais aussi de Suisse, sont rassemblés dans un grand centre de conférence, où ils participent à diverses simulations complexes.

Séparés en petits groupes dans différentes salles, chercheurs, scientifiques, spécialistes en énergie ou encore en analyse de risques ont reçu un scénario de départ, auquel s'ajoutent des incidents au fur et à mesure de l'exercice.

"Ce scénario fictif est conçu pour présenter aux participants des problèmes à résoudre. Tout au long de l'exercice, le scénario s'intensifie. Il commence par quelques actions d'un antagoniste qu'ils doivent gérer. Puis il devient de plus en plus problématique pour eux. Ce qui me paraît intéressant, c'est que le scénario contient à la fois des cyberattaques, des menaces liées à l'information, mais aussi à la chaîne d'approvisionnement. Il s'agit donc d'une combinaison de menaces", explique dans La Matinale Anders Melander, participant et analyste senior au Centre européen d'excellence pour la lutte contre les menaces hybrides.

Analyser les forces et les faiblesses

Au sein de l'équipe "Bravo", qu'a pu suivre la RTS, neuf chercheurs, entrepreneurs et spécialistes sont réunis, dont Peter Burgherr, responsable du groupe évaluation des technologies au sein de l'Institut suisse Paul Scherrer.

Des experts se réunissent en groupe dans une salle lors de l'exercice Nordic Pine organisé par l'Otan. [RTS - Aleksandra Planinic]

"Nous jouons une entreprise de parcs éoliens qui doit prendre des décisions et des actions contre diverses menaces. Et moi, je joue le rôle d'un membre du conseil d'administration de cette société. C'est une expérience utile pour moi de voir comment ça se passe de l'autre côté. Il s'agit de voir ce que l'on peut faire en tant qu'entreprise sur le plan technique, et à qui l'on doit s'adresser sur le court et le long terme", détaille-t-il.

Au cours de l'exercice, les discussions ressemblent à une partie de ping-pong. Quelqu'un donne un début d'analyse, puis une autre personne poursuit, et ainsi de suite. Pour Anders Melander, il s'agit d'observer et de mettre en commun les forces et les faiblesses de chacun pour rechercher une solution cohérente à une attaque sur les infrastructures d'énergie renouvelables, notamment quand se mêlent le privé et le public.

Une Suisse qui participe

Pour la Suisse, qui n'est pas membre de l'Otan, la participation à ce type d'exercice doit permettre de développer et de renforcer les compétences et de mettre en place rapidement une stratégie face à ce type de menaces. Car même si le pays n'est pas la cible numéro une actuellement, il pourrait un jour être touché par ce genre d'attaques.

"Il y a des objectifs nationaux que nous voulons atteindre à l'avenir. Le point fondamental dans le cadre de la transition énergétique dans laquelle nous nous trouvons, c'est que nous voulons faire évoluer notre système énergétique vers un modèle plus décentralisé. Et bien entendu, les réseaux sont au cœur de cette évolution, ce qui constitue un nombre de points d'attaque que nous devons être prêts à gérer", explique Peter Burgherr.

Au cours des trois jours d'exercice, l'importance de la Suisse a par ailleurs été évoquée à plusieurs reprises par des experts de l'Otan. Le pays est notamment perçu comme un partenaire solide dans le domaine de la recherche et des sciences, et dont la collaboration est essentielle.

Aleksandra Planinic