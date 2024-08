La rapide propagation en Afrique d'une nouvelle souche plus mortelle du mpox inquiète

L'agence de santé de l'Union africaine a déclaré "une urgence de santé publique", son plus haut niveau d'alerte, face à la rapide propagation d'une nouvelle souche plus mortelle du mpox, aussi connu sous le nom de la variole du singe, dans plusieurs pays du continent. Cette annonce a lieu à la veille d'une réunion d'urgence de l'OMS.

Un total de 38'465 cas de cette maladie, anciennement connue sous le nom de "variole du singe" avant que l'OMS ne décide de la renommer "mpox", ont été recensés dans seize pays africains depuis janvier 2022, pour 1456 décès, avec notamment une augmentation de 160% des cas en 2024 comparé à l'année précédente, selon des données publiées la semaine dernière par l'agence de santé Africa CDC.

"Le mpox a désormais traversé les frontières, touchant des milliers de personnes à travers notre continent (...) J'annonce, le coeur lourd mais avec un engagement indéfectible envers notre peuple, envers nos citoyens africains, que nous déclarons le mpox comme une urgence de santé publique" continentale, a affirmé le président de l'agence de santé de l'Union africaine, l'Africa CDC, lors d'une conférence de presse.

"Cette déclaration n'est pas une simple formalité, c'est un appel clair à l'action. C'est une reconnaissance du fait que nous ne pouvons plus nous permettre d'être réactifs. Nous devons être proactifs et agressifs dans nos efforts pour contenir et éliminer ce fléau", a ajouté Jean Kasenya.

Débloquer des fonds

Cette annonce, qui va notamment permettre de débloquer des fonds pour l'accès à des vaccins et d'avoir une réponse continentale, intervient à la veille de la réunion du comité d'urgence de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) pour évaluer s'il faut décréter le plus haut degré d'alerte sanitaire au niveau international face à cette maladie.

L'Afrique fait face à la propagation d'une nouvelle souche du virus, détectée en République démocratique du Congo (RDC) en septembre 2023 et baptisée "Clade Ib", plus mortelle et plus transmissible que les précédentes. Depuis, des cas ont été recensés dans diverses zones du continent (Maroc, Egypte, Soudan, Côte d'Ivoire, Liberia, Nigeria, RDC, Rwanda, Kenya, Mozambique, Afrique du Sud...).

Taux de létalité supérieur à 3%

Selon l'Africa CDC, le taux de létalité du virus est supérieur à 3% et les enfants de moins de 15 ans sont les plus touchés, représentant au moins 60% des cas.

Le mpox est une maladie virale qui se propage de l'animal à l'homme mais qui se transmet aussi par contact physique étroit avec une personne infectée par le virus.

La "Clade Ib" fait apparaître des éruptions cutanées sur tout le corps, quand les précédentes souches étaient caractérisées par des éruptions et des lésions localisées, sur la bouche, le visage ou les parties génitales.

