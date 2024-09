La princesse Kate annonce avoir terminé son traitement de chimiothérapie

La princesse Kate, qui avait annoncé fin mars suivre une chimiothérapie préventive contre un cancer, a indiqué lundi avoir terminé ce traitement dans un message publié sur les réseaux sociaux.

"Je ne peux pas vous dire à quel point c'est un soulagement d'avoir finalement terminé mon traitement de chimiothérapie", dit la princesse de Galles dans un message vidéo publié par le palais de Kensington. Les images diffusées montrent notamment Kate et William, avec leurs trois enfants dans le Norfolk.

"Les neuf derniers mois ont été incroyablement durs pour nous, en tant que famille", poursuit la princesse de 42 ans. Il a fallu "trouver un moyen de naviguer dans des eaux tumultueuses et sur des routes inconnues", explique-t-elle.

"L'expérience du cancer est complexe, effrayante et imprévisible pour tout le monde, en particulier pour ceux qui vous sont les plus proches", poursuit la princesse.

"Mon chemin vers la guérison et le rétablissement complet est long et je dois continuer à prendre chaque jour comme il vient", prévient-elle. "J'ai cependant hâte de retourner au travail et d'entreprendre des activités publiques dans les mois à venir quand je le pourrai".

Première apparition publique en juin

Dans son message, la princesse fait part de sa "reconnaissance" pour tout le soutien qu'elle a reçu. "La gentillesse, l'empathie et la compassion de chacun a été vraiment une leçon d'humilité", dit-elle.

On ignore de quel type de cancer souffre Kate Middleton. L'épouse de William, héritier du trône d'Angleterre, avait entrepris un traitement anti-cancéreux à la suite d'une intervention chirurgicale à l'abdomen en janvier, qui avait révélé la présence de la maladie.

Kate avait fait en juin une première apparition publique depuis l'annonce de sa maladie, lors de la cérémonie annuelle de "Trooping the Colour". Elle a également assisté au tournoi de tennis de Wimbledon en juillet.

lia avec les agences