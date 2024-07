La pression s'accroît sur le Venezuela après un scrutin contesté dans la rue

Une partie de la communauté internationale accroît la pression mercredi sur le président vénézuélien Nicolas Maduro, engagé dans un bras de fer pour faire reconnaître sa réélection contestée, au prix déjà d'une douzaine de morts et de centaines d'arrestations.

"Les autorités du Venezuela doivent mettre fin aux détentions, à la répression et à la rhétorique violente contre les membres de l'opposition", a déclaré le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell mercredi sur le réseau social X, quelques heures après avoir demandé un "accès immédiat aux procès-verbaux des bureaux de vote", faute de quoi le résultat officiel du scrutin ne sera pas reconnu.

Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Réseaux sociaux. Plus d'info

"La transparence est impérative dans les opérations de recomptage électoral", a également exhorté le Premier ministre socialiste espagnol Pedro Sánchez, appelant "au calme, au civisme et au respect des droits fondamentaux".

Nicolas Maduro a été proclamé réélu pour un troisième mandat jusqu'en 2031, avec 51,2% des voix contre 44,2% à son adversaire. L'opposition dénonce une "fraude massive" du pouvoir socialiste et exige un dépouillement transparent des bulletins de vote.

>> Relire sur ce sujet : Douze morts et 44 blessés dans les manifestations contre la réélection de Nicolas Maduro au Venezuela

Depuis lundi, au moins 11 civils dont deux mineurs ont été tués au cours des manifestations, selon quatre ONG de défense des droits humains. Le procureur général Tarek William Saab a fait état d'un 12e mort, un soldat tué par balle.

On dénombre également 84 civils et 23 militaires blessés, d'après des chiffres respectivement de l'ONG Enquête nationale sur les hôpitaux et du ministère de la Défense. Selon le parquet vénézuélien, "749 délinquants" ont été arrêtés dans le cadre des manifestations, certains pour "terrorisme".

>> Revoir l'actu en vidéo de mardi : Les manifestations se poursuivent au Venezuela après la réélection de Maduro / L'actu en vidéo / 55 sec. / hier à 10:20

afp/lia