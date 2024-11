La présidente sortante pro-UE remporte l'élection présidentielle moldave

Deux semaines après la victoire sur le fil du "oui" au référendum sur l'UE, la Moldavie a confirmé dimanche sa trajectoire européenne en reconduisant sa présidente pro-européenne Maia Sandu à l'issue d'une élection tendue sur fond de soupçons d'ingérences russes.

Après le dépouillement de presque tous les bulletins de vote, Maia Sandu, fervente pro-occidentale de 52 ans qui a tourné le dos à Moscou après l'invasion de l'Ukraine voisine, a remporté la victoire. Selon le décompte quasi complet, elle arrive en tête avec 54,9% des voix. Son rival Alexandr Stoianoglo, ancien procureur soutenu par les socialistes prorusses, obtient, lui, 45% des suffrages.

"Moldavie, tu es victorieuse! Aujourd'hui, chers Moldaves, vous avez donné une leçon de démocratie digne de figurer dans les livres d'histoire. Aujourd'hui, vous avez sauvé la Moldavie", a lancé Maia Sandu dans un discours à son quartier général de campagne.

Maia Sandu rempile pour un second mandat de quatre ans. [KEYSTONE - VADIM GHIRDA]

Mise en garde contre des ingérences étrangères

Ancienne économiste de la Banque mondiale, Maia Sandu était arrivée largement en tête au premier tour le 20 octobre avec 42,5% des voix, mais son adversaire de 57 ans, qui en avait recueilli près de 26%, a pu compter sur le soutien de plusieurs petits candidats.

Pendant la campagne, elle n'a cessé de mettre en garde contre des ingérences étrangères "sans précédent", à travers notamment des achats massifs de vote qui ont entaché le référendum sur l'UE il y a deux semaines, selon Chisinau, mais aussi Bruxelles et Washington. Le Kremlin a "catégoriquement" rejeté ces "graves" allégations.

Alexandr Stoianoglo, ex-procureur général limogé de son poste l'an dernier, a plaidé pour des relations équilibrées tant avec l'Occident qu'avec la Russie. Il a nié "avoir des liens avec le Kremlin" et toute implication "dans des fraudes électorales".

Sa rivale l'a qualifié "d'homme de Moscou", "un cheval de Troie à travers lequel d'autres veulent régenter le pays".

Tout au long de la journée, les autorités ont fait état "de provocations et de tentatives de déstabilisation" (lire encadré).

Alexandr Stoianoglo, le candidat pro-russe. [AFP - DANIEL MIHAILESCU]

Un pays divisé

Dans l'entre-deux tours, le camp présidentiel avait intensifié sa campagne sur les réseaux sociaux et dans les villages pour tenter de contrer les achats de vote massifs qui ont, selon les autorités, entaché les résultats du référendum, beaucoup plus disputé que prévu (50,35% pour le "oui").

Le pays est de fait extrêmement polarisé, entre d'un côté une diaspora et une capitale majoritairement acquises à la cause européenne, et de l'autre, les zones rurales et deux régions, la province séparatiste de Transnistrie et la Gagaouzie autonome, tournées vers la Russie.

afp/ami/fgn