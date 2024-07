La photo de Donald Trump ensanglanté, un cliché déjà historique

Quelques secondes après avoir échappé à la mort dans un attentat samedi, Donald Trump a été pris en photo l'oreille ensanglantée et le poing levé devant le drapeau américain. La "mise en scène" de cette image en a fait "une icône", a analysé la photographe et historienne Nathalie Herschdorfer lundi dans l'émission Tout un monde.

La photo de Donald Trump a été prise par Evan Vucci, de l'Associated Press, juste après le coup de feu qui a écorché l'oreille de l'ancien président américain lors d'un meeting à Butler, en Pennsylvanie.

Partagée aussitôt à travers le monde, sa photo est devenue une icône et devrait trouver sa place dans l'histoire américaine. Le célèbre magazine Time en a même fait sa Une au lendemain de l'attentat.

Dans un contexte de course à la Maison Blanche, le candidat blessé pourrait potentiellement tirer profit de cette photo et consolider ses chances de remporter un deuxième mandat.

Un moment historique

Le photographe a raconté au média allemand DW avoir pris tout de suite conscience de l'importance de ce qu'il était en train de vivre. "Je savais que c'était un moment de l'histoire américaine et qu'il devait être documenté."

Nathalie Herschdorfer, directrice du musée lausannois Photo Elysée, l'assure, "ces rallyes politiques sont sous l'oeil de toutes les caméras" et rien ne devrait donc échapper aux photojournalistes présents sur place. "Ces rallyes sont extrêmement mis en scène", ajoute-t-elle. "On sait très bien que ce sont des moments où les photographes accrédités peuvent créer des images fortes", et là, Donald Trump a volontairement joué "un rôle de battant" parce qu'"il sait pertinemment qu'il est sous les caméras".

Une mise en scène semblable à d'autres images historiques

"Cette image est extrêmement chorégraphiée: tout semble appeler notre regard dans sa construction", résume Nathalie Herschdorfer. Elle analyse une photo "nette, claire, avec une composition très bien construite en pyramide", la puissance de "mise en scène" et sa lisibilité amènent "un peu d'ordre et de calme dans ce chaos", détaille-t-elle.

Il y a tous les éléments qui rappellent certaines peintures d'histoire Nathalie Herschdorfer, photographe et historienne

La liberté guidant le peuple d'Eugène Delacroix [Wikimedia Commons]

"Il y a tous les éléments qui rappellent certaines peintures d'histoire", telles que La liberté guidant le peuple d'Eugène Delacroix, Le Radeau de la Méduse de Théodore Géricault ou la photo Raising the Flag on Iwo Jima de Joe Rosenthal.

"On a affaire à une image de photojournaliste", insiste l'invitée de la RTS.

Le Radeau de la Méduse de Théodore Géricault. [Wikimedia Commons]

Raising the Flag on Iwo Jima de Joe Rosenthal. [Wikimedia Commons]

Donald Trump "héroïsé"

Bien que les outils actuels permettent de documenter des événements historiques grâce à la vidéo, la photo reste le format le plus utilisé, note Nathalie Herschdorfer. "J'ai été frappée d'à quel point cette image héroïse, glamourise en martyr Donald Trump."

J'ai été frappée d'à quel point cette image héroïse, glamourise en martyr Donald Trump Nathalie Herschdorfer, photographe et historienne

Elle explique qu'une "image fixe" permet de montrer d'autres choses qu'une vidéo. La photo d'Evan Vucci montre "quelqu'un qui n'a pas peur, qui n'a pas de faiblesse", détaille-t-elle. "Dans une vidéo, on voit d'autres émotions sur le visage de Donald Trump et des gens qui l'entourent. Là, il y a un arrêt sur image très fort qui fait de cette photographie une icône."

Propos recueillis par Eric Guevara-Frey

Article web: Julie Marty