La Nouvelle-Calédonie devrait amorcer un "retour progressif à la vie normale"

Selon le dernier bilan publié dimanche par le haut-commissariat, les émeutes ont fait neuf morts, dont deux gendarmes, et "aucun nouveau décès n'est à déplorer", a souligné Emmanuel Macron, précisant que 248 policiers et gendarmes avaient été blessés et 1187 personnes interpellées.

Au total, quelque 3500 effectifs de forces de sécurité sont déployés sur ce territoire ultra-marin du Pacifique Sud. De nombreux bâtiments ont été brûlés, des magasins pillés.

"Actuellement, nous sommes à un peu plus de 200 maisons incendiées - totalement ou partiellement - ou vandalisées, à 900 entreprises et petits commerces, et environ 600 véhicules de particuliers et d'entreprises, depuis le début de ces émeutes", avait relevé Frédéric Jourdain, président du Comité des sociétés d'assurances (Cosoda) la semaine dernière sur Nouvelle-Calédonie La 1ère.

Le coût des dégâts a été évalué à plus de 1,5 milliard d'euros, d'après le haut-commissaire Louis le Franc.