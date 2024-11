La Moldavie de retour aux urnes pour le second tour de l'élection présidentielle

Deux semaines après la victoire sur le fil du "oui" au référendum sur l'UE, les Moldaves votent dimanche pour choisir qui va les diriger et confirmer ou non leur destin européen, dans un scrutin menacé par le risque d'ingérences russes.

La cheffe d'Etat sortante Maia Sandu, fervente pro-occidentale de 52 ans qui a tourné le dos à Moscou après l'invasion de l'Ukraine voisine, affronte Alexandr Stoianoglo, ancien procureur soutenu par les socialistes prorusses.

Sans se risquer cette fois à des pronostics chiffrés, les analystes prédisent tous une bataille serrée avec, comme lors des législatives en Géorgie, autre ex-république soviétique, des craintes d'interférence russe malgré les démentis fermes du Kremlin.

>> Revoir le sujet du 19h30 sur le résultat du référendum sur l'UE : La Moldavie approuve de justesse le principe d’une adhésion à l’Union européenne, alors que la Russie est accusée d’ingérence / 19h30 / 1 min. / le 21 octobre 2024

Un pays divisé

Ancienne économiste de la Banque mondiale, Maia Sandu est arrivée largement en tête le 20 octobre avec 42,5% des voix, mais son rival de 57 ans, qui en a recueilli près de 26%, peut compter sur le soutien de plusieurs petits candidats.

Dans l'entre-deux tours, le camp présidentiel a intensifié sa campagne sur les réseaux sociaux et dans les villages pour tenter de contrer les achats de vote massifs qui ont, selon les autorités, entaché les résultats du référendum, beaucoup plus disputé que prévu (50,35% pour le "oui").

Le pays est de fait extrêmement polarisé, entre d'un côté une diaspora et une capitale majoritairement acquises à la cause européenne, et de l'autre, les zones rurales et deux régions, la province séparatiste de Transdniestrie et la Gagaouzie autonome, tournées vers la Russie.

Les bureaux de vote ouvrent à 07h00 (06h00 en Suisse) et ferment à 21h00, les premiers résultats partiels étant attendus une heure plus tard.

afp/ami