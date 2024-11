La moitié de la ville d'Alep en Syrie sous contrôle des forces djihadistes

Les djihadistes et leurs alliés ont pris le contrôle de la moitié d'Alep, la deuxième ville de Syrie, où ils ont atteint la citadelle historique, après deux jours d'une offensive éclair contre les forces gouvernementales, a indiqué une ONG à l'AFP samedi.

"La moitié de la ville d'Alep est désormais sous le contrôle (du groupe djihadiste) Hayat Tahrir al-Sham et des factions alliées", a déclaré le directeur de l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH), Rami Abdel Rahmane.

Les djihadistes et leurs alliés ont atteint la citadelle historique d'Alep après que les forces du régime syrien se sont retirées "sans combat" au cours de cette dernière phase, a indiqué le directeur de l'ONG basée au Royaume-Uni et qui dispose d'un vaste réseau de sources en Syrie.

Au moins 277 morts

Les combattants djihadistes étaient entrés vendredi à Alep après deux jours d'une offensive qui met fin à des années de calme relatif dans le nord-ouest syrien.

Ces combats ont fait au moins 277 morts, selon un bilan donné plus tôt par l'OSDH, et sont les plus violents depuis 2020 dans la région, où la province d'Alep, en grande partie tenue par le régime de Bachar al-Assad, jouxte le dernier grand bastion rebelle et djihadiste d'Idleb.

Les rebelles ont aussi pris le contrôle de la ville stratégique de Saraqeb, au sud d'Alep, à l'intersection de deux autoroutes reliant Damas à Alep et à Lattaquié, selon l'ONG.

Calme précaire ces dernières années

Pendant la guerre civile qui a éclaté en 2011, a fait plus d'un demi-million de morts et déplacé des millions de personnes, HTS, dominé par l'ex-branche syrienne d'Al-Qaïda, avait pris le contrôle de pans entiers de la province d'Idleb, et des territoires voisins dans les régions d'Alep, Hama et Lattaquié.

Le régime syrien a repris en 2015 le contrôle d'une grande partie du pays avec l'appui de ses alliés russes et iraniens. Ses forces, soutenues par l'aviation russe, avaient repris en 2016 la partie est d'Alep aux insurgés, après des bombardements dévastateurs.

Le nord de la Syrie bénéficiait ces dernières années d'un calme précaire rendu possible par un cessez-le-feu instauré après une offensive du régime en mars 2020. La trêve a été parrainée par Moscou avec la Turquie, qui soutient certains groupes rebelles syriens à sa frontière.

afp/asch