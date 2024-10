La moitié de la capitale cubaine retrouve le courant après quatre jours dans le noir

La moitié des deux millions d'habitants de La Havane ont à nouveau du courant lundi, quatre jours après la panne géante d'électricité qui a touché l'île, mettant la patience des Cubains à rude épreuve. Le chef de l'Etat a d'ailleurs mis en garde contre tout trouble à l'ordre public.

"En ce moment, il y a 172 circuits en service, ce qui représente 317 mégawatts", a fait savoir lundi la compagnie d'électricité de La Havane, ajoutant que cela représentait "environ 50% des clients" de la capitale cubaine.

Les 10 millions d'habitants de l'île ont passé une troisième nuit sans courant en raison d'une panne survenue vendredi dans la principale centrale thermoélectrique du pays, qui a entraîné l'arrêt complet du réseau.

Sévérité des autorités face aux auteurs de troubles

Le président Diaz-Canel a reconnu dimanche que la situation du système électrique restait "complexe", marquée par une forte "instabilité". Plus tôt, le gouvernement avait dit espérer rétablir l'électricité lundi soir.

Miguel Diaz-Canel a aussi averti que son gouvernement ne tolérerait pas de troubles à l'ordre public, alors que des habitants sont sortis dans les rues samedi et dimanche soir pour manifester leur mécontentement.

Tous les auteurs de troubles seront poursuivis "avec la sévérité que les lois révolutionnaires prévoient", a martelé le chef de l'Etat, vêtu d'un uniforme militaire.

L'ouragan Oscar rétrogradé

Petit soulagement toutefois pour la population déjà durement éprouvée: l'ouragan Oscar, qui a touché terre la veille au soir dans l'est de Cuba avec des vents approchant les 130 km/h, a été rétrogradé dans la nuit de dimanche à lundi en tempête tropicale par le Centre américain des ouragans.

"Une forte houle continuera à se produire sur la côte nord des provinces de Guantánamo, Holguin et Las Tunas" dans l'est de l'île, a averti le Centre de prévision de l'Institut météorologique cubain.

Dès dimanche soir, des vagues ont atteint jusqu'à quatre mètres de hauteur sur le front de mer près de la ville de Baracoa où s'est abattu Oscar. Des toits et murs des maisons ont été endommagés, des poteaux électriques et des arbres sont tombés, a indiqué la télévision d'Etat.

Face à la crise énergétique et la situation météorologique, les autorités ont suspendu les cours et les services publics non essentiels jusqu'à mercredi, seuls les hôpitaux et les services essentiels pour la population restant opérationnels.

afp/juma