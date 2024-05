La justice britannique accorde un nouvel appel à Julian Assange, menacé d'extradition aux Etats-Unis

La justice britannique a accordé lundi au fondateur de Wikileaks Julian Assange un nouvel appel contre son extradition vers les Etats-Unis, qui veulent le juger pour une fuite massive de documents.

La Haute Cour de justice a examiné lundi lors d'une audience cruciale les garanties des Etats-Unis sur le traitement accordé à Julian Assange en cas d'extradition. Les débats ont principalement porté sur la possibilité pour l'Australien de 52 ans de bénéficier de la protection du premier amendement de la Constitution américaine, qui protège la liberté d'expression.

Ses avocats se sont serrés dans les bras quand les juges ont annoncé qu'ils acceptaient un nouvel appel. "Ce jour marque un tournant", s'est réjouie l'épouse de Julian Assange, Stella, devant le tribunal. Julian Assange, considérablement affaibli selon ses proches, n'était pas présent à l'audience qui se tenait à la Royal Court of Justice à Londres, "pour des raisons de santé", a précisé son avocat Edward Fitzgerald.

Plusieurs heures avant l'audience, des dizaines de soutiens se sont rassemblés devant la Royal Court of Justice, criant "Libérez Assange" ou brandissant des pancartes lisant "Le journalisme n'est pas un crime" et "N'extradez pas Assange".

Jusqu'à 175 ans de prison encourus

Poursuivi pour avoir rendu publics à partir de 2010 plus de 700'000 documents confidentiels sur les activités militaires et diplomatiques américaines, en particulier en Irak et en Afghanistan, le fondateur de WikiLeaks encourt aux Etats-Unis jusqu'à 175 ans de prison.

Parmi ces documents figure une vidéo montrant des civils, dont deux journalistes de l'agence Reuters, tués par les tirs d'un hélicoptère de combat américain en Irak en juillet 2007.

Après de multiples rebondissements judiciaires, fin mars, deux juges de la Haute Cour de Londres, Victoria Sharp et Jeremy Johnson, avaient demandé aux Etats-Unis de nouvelles garanties quant au traitement qui serait réservé dans ce pays à Julian Assange, avant de se prononcer sur sa demande d'obtenir un nouvel appel contre son extradition.

