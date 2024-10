La Guadeloupe plongée dans le noir en plein contexte de crise sociale

L'ensemble de la Guadeloupe est privée d'électricité depuis vendredi matin. La coupure aurait été provoquée par des employés grévistes, dans un contexte de crise sociale entre la branche locale du gestionnaire du réseau français EDF et la branche énergie de la CGT.

"On ne sait pas combien de temps le démarrage va prendre", a précisé EDF Archipel Guadeloupe au sujet de cette coupure qui a démarré vers 8h30 locales (14h30 en Suisse).

L'entreprise électrique précise mettre tout en œuvre pour "réalimenter une partie du territoire avec les moyens de productions disponibles".

Employés grévistes en cause

La coupure a été provoquée par l'arrêt des 12 moteurs de la centrale Jarry, qui fournit la quasi totalité de l'électricité sur ce territoire insulaire français de près de 380'000 habitants.

Plus tard vendredi, la préfecture a indiqué que "des salariés grévistes de la centrale thermique [...] se sont introduits à 8h30 dans la salle des commandes et ont provoqué l'arrêt d'urgence de l'ensemble des moteurs". "La gendarmerie nationale est intervenue sur place à la demande du préfet pour sécuriser la salle des commandes", a-t-elle ajouté.

Elle a en outre précisé que le retour à la normale sur le réseau électrique ne serait pas effectif, "dans le meilleur des cas", avant 15h locales.

"Afin d'assurer la continuité de la production d'électricité sur l'archipel de la Guadeloupe, le préfet de la région Guadeloupe a décidé de réquisitionner, par la voie d'un arrêté préfectoral, les salariés nécessaires au fonctionnement de la centrale thermique de EDF-PEI", a également indiqué la préfecture.

Conflit social

Cet arrêt des moteurs, dont la cause n'est pas confirmée à ce stade, s'inscrit dans un contexte de conflit social opposant la branche énergie du syndicat CGT et la direction d'EDF Production électrique insulaire. Jeudi, EDF Archipel Guadeloupe a fait savoir sur Facebook qu'un "mouvement social en cours à la centrale de Pointe Jarry et à Albioma au Moule" avait entraîné un déficit de production d'électricité sur l'île.

Le conflit, qui dure depuis le 15 septembre, concerne l'application d'un protocole d'accord, signé à la fin d'une première grève en 2023. A l'époque, le conflit, qui avait duré plus de deux mois, portait notamment sur la titularisation d'intérimaires, mais aussi sur le rattrapage de 5 ans d'arriérés de salaire.

Lundi dernier, la direction de la branche locale d'EDF avait proposé la signature d'un accord, que la fédération de l'énergie de la CGT Guadeloupe a refusé, un dernier point d'achoppement portant sur le mode de calcul des congés payés.

agences/juma