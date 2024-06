La gauche française dévoile son programme, la droite continue de se déchirer

Invité dans Forum vendredi, Matthieu Gallard, directeur de recherche à l'institut de sondages Ipsos, a expliqué que l'enjeu de ce scrutin était "d'arriver uni" et d'être parmi les deux premiers partis sur le podium pour passer au second tour. Si tout est encore incertain pour les trois camps, celui du président Emmanuel Macron semble être en position plus difficile.

"On a un camp présidentiel pris en étau sur sa droite et sur sa gauche et qui va être probablement en grande difficulté, ne serait-ce que pour franchir le premier tour", analyse-t-il. Le pari du chef d'Etat semble donc "raté dès à présent", lui qui "espérait affronter une gauche divisée", poursuit-il.

Pour le premier tour, l'important, selon Matthieu Gallard, sera le nombre de voix obtenues par le Front populaire et pour le deuxième, ce sera de voir "qui fait le plus peur en France" entre la gauche et l'extrême droite.

"Il semble tout à fait envisageable qu'il n'y ait à nouveau pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale, mais ça ne semble pas impossible que l'un des blocs" la remporte, dit encore l'invité de la RTS. "Toutes les options sont sur la table", la victoire du RN, comme celle de la gauche.