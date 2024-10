La France tentée de faire payer l'entrée à Notre-Dame de Paris

Peu avant la réouverture de la cathédrale Notre-Dame de Paris, reconstruite après l'incendie de 2019, l'idée de faire payer l'entrée aux visiteurs a été lancée au sein du gouvernement. Cela ravive le débat en France sur le financement du patrimoine religieux.

Les recettes iraient à "un grand plan de sauvegarde du patrimoine religieux" et permettraient de financer la restauration d'autres édifices religieux, ce qui se heurte en France à la législation sur la séparation de l'Eglise et de l'Etat et a été jusqu'à présent refusé par l'Eglise.

"Avec cinq euros seulement par visiteur, on récolterait 75 millions d'euros par an. Ainsi, Notre-Dame de Paris sauverait toutes les églises de Paris et de France. Ce serait un magnifique symbole", a exposé la ministre française de la Culture Rachida Dati dans les colonnes du quotidien Le Figaro.

Figure de la droite libérale-conservatrice et catholique pratiquant, le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, qui en France est aussi chargé des cultes, a apporté un soutien immédiat à ce projet dans une interview sur France Inter, prenant l'exemple de la basilique de la Sagrada Familia, toujours en construction à Barcelone et où l'on paye l'entrée.

Un lieu très visité

Notre-Dame de Paris compte parmi les édifices les plus visités en Europe, avec 12 millions de personnes en 2017 et "14 à 15 millions" attendues par le Diocèse après la réouverture prévue le 7 décembre. Le chantier de reconstruction est entièrement financé par des dons qui ont afflué dès le lendemain de l'incendie le 15 avril 2019, atteignant 846 millions d'euros, versés par quelque 340'000 donateurs de 150 pays.

>> Lire aussi : La cathédrale Notre-Dame de Paris devrait rouvrir à la fin de l'année 2024

"Partout en Europe, l'accès aux édifices religieux les plus remarquables est payant", a souligné la ministre française de la Culture, également maire du 7e arrondissement de la capitale.

Selon elle, "les visiteurs hors UE" devraient aussi payer "davantage leur billet d'entrée" dans les musées, afin de "financer la rénovation du patrimoine national".

Le diocèse s'y oppose

Opposé à cette idée, le diocèse a rappelé jeudi le principe de "gratuité du droit d'entrée dans les églises et les cathédrales", défendu par l'Eglise catholique en France. La gratuité se justifie notamment par la "mission" de l'Eglise d'"accueillir de façon inconditionnelle et donc nécessairement gratuite tout homme et toute femme", poursuit le diocèse dans un communiqué.

"A Notre-Dame, pèlerins et visiteurs n'ont jamais été distingués: les offices sont célébrés pendant les visites, et les visites se poursuivent durant les offices", ajoute-t-on, rappelant que "toute séparation matérielle priverait pèlerins et visiteurs de la communion entre tous qui est l'essence même du lieu".

Avant l'incendie, seules les tours de Notre-Dame et la crypte archéologique étaient payantes, au même titre que la nécropole des rois de France à la Basilique Saint-Denis, selon le Centre des monuments nationaux.

Souscription nationale

En France, la loi de 1905 de séparation de l'Eglise et de l'Etat interdit en principe toute "taxe" ou "redevance" sur l'entrée des édifices religieux, contrairement à ce qui se pratique en Italie où, par exemple, la basilique Saint-Marc de Venise fait payer son entrée.

"On pourrait imaginer, certes, de changer cette loi. Mais compte tenu du caractère délicat d'un texte qui régit les rapports entre le culte et l'Etat, cela semble peu probable", a réagi Didier Rykner, patron du site spécialisé la Tribune de l'Art. "D'autant que de manière constante, l'Eglise, affectataire, s'est opposée à l'instauration d'une entrée payante", a-t-il ajouté dans un commentaire posté sur son site.

"Une église est un lieu qui doit rester ouvert à tous et les oeuvres d'art doivent rester accessibles", soutient Didier Rykner. Il suggère de collecter l'argent autrement, par exemple via "une taxe de 1,8% sur toutes les mises de la Française des Jeux et une augmentation d'un euro par nuitée de la taxe de séjour", un bon moyen selon lui de dégager 500 millions d'euros par an.

ostolu/ats/afp