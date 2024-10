La France se trouve à nouveau sous la menace des inondations

Un nouvel épisode méditerranéen - un phénomène automnal de cumul de fortes précipitations dans les régions proches de la Méditerranée - guette le Sud-Est de la France, de vendredi à dimanche. Mais les sols sont encore gorgés d'eau par les intempéries de mi-octobre.

Le dernier épisode méditerranée, datant d'il y a une semaine, a été qualifié par Michel Barnier, Premier ministre français, du plus violent des quarante dernières années, avec des villes, des forêts et des champs inondés pendant plusieurs jours. Le coût des inondations est estimé entre 350 et 420 millions d'euros par la Caisse centrale de réassurance.

La région des Cévennes devrait à nouveau être particulièrement touchée par ces précipitations, même si l'intensité et la localisation précise restent encore incertaines.

Pas d'évacuation de la zone

Pour le maire de d'Annonay, en Ardèche, il faut désormais réfléchir à des aménagements pour sa commune de 16'000 habitants, durement touchée par les dernières inondations. "Sur l'ensemble des dégâts répertoriés, on a une soixantaine de commerces" dont certains "sur une avenue commerciale", explique Clément Chapel au micro de France Inter.

Si la zone est inondable, il est hors de question, pour le maire, "d'évacuer et d'abandonner cette zone", développe-t-il. Le but sera de mettre en place des mesures préventives, matérielles, pour protéger les sous-sols des bâtiments.

Repenser les habitations

Face à des épisodes pluvieux aussi rapprochés, il faut repenser la planification urbaine, selon la Doyenne de la Faculté de l’environnement naturel, architectural et construit à l’EPFL.

"Les bâtiments sont portés par le sol", et si ce dernier ne peut plus absorber des pluies, cela aura des effets indirects sur les structures, explique Katrin Beyer dans la Matinale de la RTS. Pour les éviter, il est nécessaire de créer des zones, "un peu comme des marais", qui absorbent les surplus et permettent d'éviter que l'eau ne "coule dans les rues, puis dans les infrastructures", développe-t-elle.

Sujets radio: Alexandra Richard et Natacha Van Cutsem

Adaptation web: mera