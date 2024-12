La France face au risque d'une crise politique et financière en cas de gouvernement censuré

Après le recours au 49.3 du Premier ministre français Michel Barnier sur le budget 2025 de la Sécurité sociale lundi, la gauche et le Rassemblement national ont déposé deux motions de censure qui seront votées mercredi après-midi. Quelles seront les conséquences en cas d'adoption? Qu'adviendra-t-il du budget?

Si l'une des motions de censure déposées par le RN ou par La France insoumise au nom du Nouveau Front populaire est adoptée, le gouvernement français pourrait se retrouver dans une nouvelle crise politique, moins de six mois après la précédente qui avait conduit le président Emmanuel Macron à dissoudre l'Assemblée nationale. Le gouvernement Barnier ne pourrait y survivre et deviendrait alors le plus court de l'histoire de la Ve République.

Sur les 56 motions de censure déposées jusqu'ici sous la Ve République, une seule a été adoptée en 1962. Elle avait visé le Premier ministre d'alors, Georges Pompidou, qui avait été directement reconduit dans sa charge par le général de Gaulle.

Pour aboutir, l'une des deux motions déposées contre le gouvernement Barnier doit recueillir au moins 288 voix, contre la majorité de 289 normalement, en raison de la démission de l’ancien député RN Flavien Termet qui laisse un siège vacant à l'Assemblée nationale.

Alliance de l'extrême droite et de la gauche

La cheffe du RN à l’Assemblée nationale Marine Le Pen a annoncé que son parti votera la motion de censure de la gauche. Mais en face, rien de tel n'a été indiqué. Toutefois, la surprise ne devrait pas être au rendez-vous puisque la première motion de censure à être soumise au vote après débat dans l'hémicycle sera celle du NFP en début de soirée.

La motion de censure sera débattue mercredi à partir de 16h00.

Le Rassemblement national a annoncé lundi avoir fixé une ultime condition pour éviter cette censure: le renoncement à la désindexation des retraites. Mais, en l'état, le projet de loi sur le financement de la Sécurité sociale, lui, ne peut plus être modifié. Il y a donc de très grandes chances que le gouvernement Barnier soit renversé. Dans ce cas, il sera démissionnaire et la France n'aurait probablement pas de nouveau budget pour commencer l'année 2025.

Quelles conséquences?

Un "shutdown" (paralysie de l'administration en français) comme aux Etats-Unis n'est pas possible en France grâce aux garde-fous fixés par la Ve République. Mais en cas de censure du gouvernement, la situation sera très dégradée: le gouvernement démissionnaire qui gèrera les affaires courantes ne pourra que copier-coller le budget de 2024 et les Français en sentiront les conséquences directes. Par exemple, 380'000 foyers supplémentaires seraient imposés sur le revenu à cause de l'inflation car celle-ci n'aura pas été prise en compte.

Une censure pourrait également plonger la France dans une crise financière. Les marchés pourraient bien s’affoler face à une telle instabilité. Lundi, le Cac 40 a tenu relativement bon, mais les analystes ne sont pas rassurants.

Concernant le gouvernement lui-même, Emmanuel Macron pourrait renommer Michel Barnier au poste de Premier ministre, ce qui pourrait à nouveau entraîner une censure du gouvernement. Il pourrait aussi en nommer un nouveau: des noms comme Bernard Cazeneuve, Premier ministre sous François Hollande, ou Xavier Bertrand, président des Hauts-de-France, sont évoqués.

En tout cas, le président français ne pourra pas dissoudre l'Assemblée nationale une nouvelle fois avant juin 2025.

