La Floride se prépare au passage de l'ouragan Milton, quelques jours après celui d'Hélène

Les ouragans naissent lorsque la température de la mer atteint 26,5 degrés. Ces catastrophes sont amenées à se reproduire en raison du réchauffement climatique, relève dans le 19h30 la climatologue Martine Rebetez: "Lorsque les températures de l'atmosphère mondiale augmentent, il y a plus d'énergie dans le système. L'intensité et la force des phénomènes extrêmes se renforcent", explique la professeure à l'Université de Neuchâtel et l'Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage (WSL). Et d'avertir: des zones côtières exposées comme la Floride sont en passe de devenir inhabitables.

>> L'interview de Martine Rebetez dans le 19h30 : La climatologue Martine Rebetez explique l’impact du changement climatique dans l'intensification des ouragans / 19h30 / 2 min. / aujourd'hui à 19:30